Главы Самары и Тольятти отчитались губернатору Дмитрию Азарову о работе по подготовке к отопительному сезону

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В воскресенье, 20 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров в режиме конференц-связи провел совещание с главами крупнейших муниципалитетов. Елена Лапушкина и Сергей Анташев подробно доложили о том, как ведется ход работ по подготовке к отопительному сезону.

Напомним, что своевременное подключение к теплу жилых домов и социальных объектов является непосредственной задачей и полномочиями муниципальных властей. В начале недели на региональном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции была достигнута договоренность о том, что, с учетом угрозы распространения сезонных простудных заболеваний, муниципалитеты ускорят принятие решений по началу отопительного сезона. Сегодня Главы отчитались, как выстроена эта работа в Самаре и Тольятти.

Мэр Самары Елена Лапушкина доложила, что муниципалитет планирует со вторника начать подключение тепла в детские сады и стационары больниц, с четверга – давать отопление в школы. К концу недели тепло должно поступить во все социальные объекты областной столицы. Со следующего понедельника тепло начнет поступать в жилые дома.

Сергей Анташев также отчитался о том, что в понедельник городские власти подготовят постановление о начале отопительного сезона и со вторника начнут подключение объектов соцсферы. Пока в Автограде не получили паспорта готовности 42 дома, в том числе два, в которых проходит капремонт. Эта работа должна быть завершена до 1 октября. Тогда же, 1 октября, планируется подключение жилых домов.

Губернатор акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на том, что они несут личную ответственность за своевременное подключение домов и соцобъектов к теплу.

Также Дмитрий Азаров задал вопрос, как выполняются планы по перекладке сетей – соблюдаются ли заданные коммунальщиками сроки, как муниципалитеты контролируют эту работу. Елена Лапушкина особо отметила масштабные ремонтные работы в Октябрьском и Железнодорожном районе, они должны быть завершены к 30 сентября - 3 октября.

В Тольятти работы по перекладке сетей должны быть завершены до 1 октября. Губернатор указал местным властям на необходимость интенсифицировать работы и ускорить сроки их окончания.

«Нужно, безусловно, работу ускорять. Напомню, что у нас на территории региона действует режим повышенной готовности. И у людей больше чем обычно опасения за здоровье своих близких. Медики тоже переживают, потому что мы не должны перегрузить региональную систему здравоохранения. Знаю, что это полномочия муниципалитетов, но считаю, что нужно принимать решения на опережение», - резюмировал Глава региона, передает пресс-служба облправительства.