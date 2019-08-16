«Газпром межрегионгаз Самара» в августе отключил от газоснабжения за долги две управляющие компании в Самаре

76

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» вводит процедуру ограничения подачи газа должникам из числа ТСЖ и УК. В пятницу, 16 августа, производится отключение от подачи газа объектов НП «Бизнес-центр», задолженность которого за поставленный газ на 16.08.2019 превысила 3,4 млн рублей.В управлении этой компании находятся 14 жилых многоквартирных домов. От газоснабжения уже отключен дом на 7 просеке, 110, остальные объекты в процессе отключения.Ранее аналогичные меры были предприняты в отношении управляющей компании «Квартал-129», которая обслуживает многоквартирный жилой дом поадресу: Садовая, 256. Объект отключен от подачи газа в начале августа из-за долгов в сумме 871 тыс. рублей.В общей сложности управляющие компании и ТСЖ Самары задолжали поставщику газа 45 млн рублей (данные на 16.08.2019).В списке крупнейших должников помимо перечисленных компаний такие структуры как «Городская управляющая компания» (11,282 млн рублей), ТСЖ«Современник» (8,667 млн рублей), ООО «Финстрой-Недвижимость» (1,682 млн рублей).В числе проблемных должников, которые начали формировать задолженность с начала года и продолжают ее наращивать, такие компании как ООО «Рембыт» (сумма долга достигла 905 тыс.рублей), ТСЖ «Воскресенское» (868 тыс. рублей), «УК Сервис» (851 тыс. рублей), ТСЖ «Старый город» (488 тыс. рублей).«Отключение управляющих компаний и ТСЖ – крайняя мера в рамках проводимой нами работы по борьбе с задолженностью. Процедура проводится в строгом соответствии с законодательством, после направления в адрес компании-должника трех уведомлений. Если задолженность не погашается, а представителиТСЖ или УК не вступают в переговоры, не решают вопросы реструктуризации задолженности, принимаются меры по прекращению подачи газа. Одновременно с этим ведется претензионно-исковая работа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов.