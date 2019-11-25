Газоснабжение в Октябрьском районе Самары восстановлено
25 ноября 2019 19:01
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Было нарушено газоснабжение 156 многоквартирных жилых домов (13571 человек, 4756 детей) и 55 крышных котельных.
На месте аварии работали аварийные бригады ООО «СВГК».
В настоящее время подача газа потребителям возобновлена, передает пресс-служба облМЧС.
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