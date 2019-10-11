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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

ГЖИ рассказала об особенностях и преимуществах системы «ГИС ЖКХ»

11 октября 2019 16:27
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Эксперты отметили, что система работает уже давно и успешно, однако, есть целый ряд особенностей, которые ещё предстоит освоить.
10 октября в объединённом пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и ТРК «Губерния» состоялась пресс-конференция, посвященная работе электронного ресурса «ГИС ЖКХ». Участие в ней приняли руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова, консультант контрольно-аналитического управления ГЖИ Самарской области Сергей Трушкин, руководитель регионального центра «ЖКХ — Контроль» Виктор Часовских и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства Максим Чепухов.

Эксперты отметили, что система работает уже давно и успешно, однако, как и у всякого сложного программного продукта, у «ГИС ЖКХ» есть целый ряд особенностей, которые ещё предстоит освоить. Есть ещё над чем работать как разработчикам и операторам, так и самим конечным пользователям, которые вносят туда данные и ищут необходимую информацию. Информация о состоянии жилого фонда и отчеты управляющих и ресурсоснабжающих организаций должны раскрываться не только для местных администраций и председателей МКД и ТСЖ, но и для собственников квартир.

Некоторые компании, работающие в сфере ЖКХ, вносят в систему свои данные формально, не в полном объеме или с ошибками. Об этой и о других проблемах, возникающих при общении граждан с системой "ГИС ЖКХ", и шел разговор на пресс-конференции. Виктория Каткова и Сергей Трушкин подробно рассказали о самой системе "ГИС ЖКХ", о том, как ею правильно пользоваться, а также о том, какие вопросы чаще всего возникают при этом. Эксперты подчеркнули несомненные преимущества электронного формата для всех заинтересованных органов власти и граждан — оперативность, удобство для граждан, экономящих время, прозрачность результатов и пр. Презентация системы – основное, что нужно знать о ней – доступна по ссылке.

Чтобы получить полный доступ к данным, нужно зарегистрироваться в системе - полная инструкция есть на сайте dom.gosuslugi.ru. Система развивается, в перспективе возможно появление дополнительных возможностей, например, площадки для голосования на собраниях собственников жилья, чтобы контролировать этот процесс цифровыми инструментами.

Виктория Каткова отметила важность такого сервиса системы. «Это поможет не только сэкономить время – ведь все мы работаем и нам некогда, - но и не даст возможность подделать подписи в протоколе собрания, а надзорным органам облегчит процедуру контроля», - подчеркнула она.

Виктор Часовских говорил об исключительной важности таких документов, также подлежащих размещению в «ГИС ЖКХ», как паспорта домов. «Сейчас данные в разных системах разнятся, и это даёт возможность недобросовестным УК злоупотреблять общими площадями в многоквартирных домах и оплатой за них. При наличии единого паспорта дома такая возможность исчезнет, и все точно будут знать, за что платят», - отметил эксперт.

Виктория Каткова также озвучила статистику обращений за 2019 год: «Более 46 тысяч обращений было обработано ГЖИ Самарской области с начала 2019 года, из них примерно 40% были поданы через «ГИС ЖКХ». Это говорит о том, что системой уже активно пользуются, и у неё есть перспективы.

Эксперты отметили, что "ГИС ЖКХ" - большое подспорье в работе контролирующих органов и самый важный информационный ресурс для граждан, решающих проблемы в сфере ЖКХ. И призвали самарцев чаще им пользоваться — в том числе и для того, чтобы система совершенствовалась и помогала решить как можно больше вопросов.

Посмотреть пресс-конференцию в записи можно по ссылке, передает пресс-служба облправительства.

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