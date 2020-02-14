Фонд капитального ремонта проверяет качество выполненных работ
14 февраля 2020 14:19
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Полную замену коммуникаций 60-летний многоквартирный дом на Алма-Атинской получил благодаря программе капремонта. В течение двух месяцев
подрядчик заменил систему отопления и горячего водоснабжения, систему холодного водоснабжения, канализацию и электрику. Все работы выполнены в
срок, с учетом пожеланий жильцов.
В послании 2019 года губернатор Самарской области поставил задачу: «Нужно наводить порядок в работе Фонда капитального ремонта, укрепить его финансовую устойчивость, сделать его деятельность прозрачной. Все обязательства, принятые ФКР должны быть выполнены в полном объеме. И контроль министерства, и Государственной жилищной инспекции за деятельностью Фонда должен быть постоянным», - обозначил Дмитрий Азаров.
Механизм контроля качества выполнения капитального ремонта налажен. Ежедневно специалисты Фонда проверяют ремонтные работы, уделяют внимание каждому объекту. Если куратор выявляет замечания, подрядной организации устанавливаются сжатые сроки для скорейшего их устранения.
«Подрядчики, которые выполняют ремонт на совесть у нас остались, недобросовестные отсеялись. Так как мы формируем отдельный список недобросовестных подрядных организаций для дальнейшего их отстранения от ремонтных работ», - прокомментировал во время осмотра объекта, ведущий инженер отдела технического контроля НО «ФКР» Валерий Бастин.
В проверке качества выполненных работ участвует целая комиссия: представители собственников, уполномоченные общим собранием дома, Фонда капитального ремонта, представители подрядной организации, которые выполняют капремонт, представители органа местного самоуправления, управляющей компании, общественного совета и строительного надзора, если узконаправленная спецификация, например, лифтовое оборудование.
Особенность ремонта на Алма-Атинской, 34 в том, что со стороны собственников был организован полный доступ в каждую квартиру, поэтому
ремонт завершился раньше срока, прописанного в договоре и не доставил каких-либо неудобств жильцам.
«Особенность данного дома в том, что здесь нет отказных квартир. В принципе, мы сделали 100% объема работ. Жители, которые понимают необходимость замены коммуникаций и предоставляющие полный доступ — это в первую очередь быстрое и качественное выполнение работ. На данном объекте недопониманий не возникало», - рассказал руководитель подрядной организации Дмитрий Дурназаров.
Со слов уполномоченного от МКД, подрядчик работал старательно, прислушивался ко всем пожеланиям и замечаниям. В период проведения работ не было перебоев с поставкой воды и электричества.
Жительница МКД Алла Любенкова поделилась с проверяющими: «У меня 1-й этаж, из подвала постоянно дуло, было холодно, поэтому все время мерзла. Но вот сейчас, после ремонта, тепло и комфортно. Ребята сделали ремонт прекрасный, я довольна.»
Результат инспекторской проверки положительный, никаких протечек на новых сетях не выявилось. Жители дома довольны, передает пресс-служба облправительства.
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