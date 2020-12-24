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«Энергосбыт Плюс» и «ЕЭС-Гарант» провели онлайн-семинар «Комплексные решения в энергетике для бизнеса»

24 декабря 2020 11:15
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Энергосбыт Плюс и ЕЭС-Гарант провели онлайн-семинар Комплексные решения в энергетике для бизнеса

Мероприятие состоялось на площадке «Коммерсантъ-Волга».

Впервые на онлайн-площадке собрались ведущие российские эксперты в области энергетики и энергоэффективных решений, представители малого и среднего бизнеса четырех регионов Поволжья и Урала – Самарской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей. Участникам семинара среди которых были представители разных по масштабу и сферам деятельности компаний, рассказали о доступных на текущий момент инструментах экономии электроэнергии и тепла. Подробно познакомили участников мероприятия с нововведениями в законодательстве в области энергосбережения. Рассказали и возможностях снижения потребления и в бюджетной сфере. В частности, присутствующих заинтересовали проекты модернизации освещения в рамках энергосервисных контрактов. 
«Главное преимущество работы с ЕЭС-Гарант является возможность получения готового энергоэффективного решения, модернизации оборудования с отсрочкой оплаты на срок энергосервисного контракта. Оплата производится, как правило, на ежемесячной основе, в течение пяти лет за счет средств достигнутой экономии энергоресурсов, полученной в результате модернизации оборудования. Помимо этого, часть экономии остается в распоряжении заказчика сразу после модернизации оборудования», - отметил Сергей Орлов, руководитель управления продаж дополнительных видов товаров и услуг Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Заключение энергосервисных контрактов доступно и привлекательно всем категориям потребителей энергоресурсов: как крупным промышленным предприятиям, так и муниципальным учреждениям, управляющим компаниям, объектам малого и среднего бизнеса. С их помощью без первоначальных затрат клиентам доступна реализация проектов любой сложности, направленных на гарантированное снижение затрат на энергоресурсы.

Особое внимание специалисты ЕЭС-Гаранта обратили на те направления деятельности компании, которые в сложившихся непростых экономических условиях являются особо интересными для крупных клиентов, так как позволяют не только сократить расходы на покупку электроэнергии, но и даже зарабатывать при этом, это сопровождение выхода на Оптовый рынок электроэнергии и мощности и оказание услуг агрегатора управления спросом.

Выход компаний на оптовый рынок, при грамотном управлении позволяет нашим клиентам уменьшить затраты на электроэнергию, и, как следствие, снизить себестоимость продукции, а значит – стать более конкурентноспособными.

А воспользовавшись появившейся буквально год назад возможностью управления спросом на электрическую энергию можно получать вознаграждение, предусмотренное для снижения потребления в периоды высоких цен на рынке электроэнергии и мощности. 

«Энергетика меняется, в эту сферу проникают рыночные механизмы, возрастает конкуренция, а значит важно переходить на качественно новый, партнерский уровень взаимоотношений с клиентами, – рассказывает заместитель Управляющего директора АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Семенов. - Мы видим, что наши продукты, на повышение энергоэффективности, все более и более интересны для настоящих и будущих клиентов компании. В дальнейшем мы намерены расширять представленную линейку, предлагая самые эффективные и современные подходы».

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