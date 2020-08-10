«ЭнергосбыТ Плюс» упростил передачу показаний приборов учета для юридических лиц

Организации и собственники нежилых помещений Самарской области могут воспользоваться удобным сервисом передачи показаний приборов учета ГВС на сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Онлайн-сервис, реализованный летом 2020 года, позволяет юридическим лицам оперативно передавать необходимые сведения поставщику услуги
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Представителям юридических лиц или собственникам нежилых помещений достаточно зайти на страницу https://samara.esplus.ru/business/service-legal/post/
и ввести в окно информации номер договора или ИНН. Следует отметить, что воспользоваться данным сервисом можно в том случае, если ранее организация уже передавала показания. Для тех, кто передает таким способом показания впервые, требуется направить в энергокомпанию данные о первичных показаниях, после чего в следующем месяце станет доступна дистанционная передача данных потребления теплоресурсов.
«Компания принимает показания приборов учета ГВС каждый месяц с 22 по 25 число. От своевременности и регулярности подачи данных потребления горячей воды напрямую зависит размер и точность начислений в платежных документах», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
Уточнить или получить необходимую информацию клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут в личном кабинете, либо через форму обратной связи на сайте компании samara.esplus.ru, либо с 8:00 до 20:00 в любой день недели по бесплатным многоканальным телефонам (846) 953-79-00 (Самара), (8482) 24-92-55 (Тольятти), 8 800 600-03-90 (Новокуйбышевск, Сызрань), передает пресс-служба Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
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