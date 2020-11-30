«ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг должников среди предпринимателей

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг региональных предприятий-должников. Суммарно они не оплатили за тепловую энергию свыше 140 млн рублей.

Всего в антирейтинг вошли 12 организаций. Перечень возглавляет гаражный кооператив «На Цветном», задолжавший энергетикам свыше 1,2 млн рублей. За ним следуют юридическая организация ООО «ЮСП» с долгом 1,1 млн рублей и ООО «Гринланд» - 678 тыс. рублей.

В отношении злостных должников «ЭнергосбыТ Плюс» проводит масштабную работу по введению ограничений подачи тепла. В частности, в отношении ООО «Винзавод «Тольяттинский», замыкающего топ-12 должников, уже введено полное отключение подачи тепловой энергии. На ноябрь в Самарской области в целом запланирована приостановка подачи горячего водоснабжения для 46 организаций малого бизнеса.

«Призываем предпринимателей, имеющих просроченную задолженность за тепло, в ближайшее время урегулировать это проблемный вопрос. В противном случае мы будем вынуждены прибегнуть к принудительному взысканию, в этом случае клиентам также придется оплатить мероприятия по ограничению подачи тепловой энергии», - подчеркнул директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов, добавив, что возобновление подачи ресурса возможно только после полной оплаты долгов. Данная процедура также требует оплаты со стороны, попавшего под санкции потребителя.

Антирейтинг компаний малого бизнеса Самарской области