«ЭнергосбыТ Плюс» провел день проверки долгов

99

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «Не копи долги» провел день проверки задолженности для жителей Октябрьского района Самары.

В течение двух часов специалисты компании очно консультировали посетителей офиса на Революционной, 101 Б по вопросам урегулирования долгов, оформлению субсидий на оплату услуг ЖКХ. В результате консультаций первые 25 клиентов, накопивших долги из-за сложной жизненной ситуации, смогли не только найти решение по оплате задолженности, но и получить приятный бонус от энергетиков.

Напомним, в начале ноября Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о старте акции «Не копи долги». Для участия в ней необходимо до 15 декабря 2020 года оплатить от 20% задолженности и заключить договор рассрочки на полгода на оставшуюся сумму. Первые сто обратившихся получат приз от энергокомпании - сертификат в супермаркет на 1000 рублей.



«Мы призываем всех наших клиентов проявить активность, проверить свою задолженность и оплатить ее. Каждый конкретный случай мы готовы рассмотреть индивидуально и совместно найти решение. Мы открыты к диалогу, а тех кто не отсиживается в ожидании судебных разбирательств или арестов имущества, готовы поощрить», - подчеркнул руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.



Консультацию по участию в акции «Не копи долги» можно получить очно; по средам в офисах обслуживания клиентов будут работать специалисты-консультанты по дебиторской задолженности. Также подробности акции можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru или по телефонам (846) 279-69-31, 279-69-03.