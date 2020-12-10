«ЭнергосбыТ Плюс» провел День проверки долгов для клиентов в Сызрани

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Десятки клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани смогли проверить состояние лицевых счетов и получить консультацию по урегулированию невыполненных платежных обязательств за тепло. Таков итог акции «Дни проверки долгов», которая прошла сегодня в офисе обслуживания по адресу: г.Сызрань, проспект 50 лет Октября, 24.

Акция адресована клиентам компании, имеющим задолженность за тепловую энергию более чем за 1 месяц. Энергетики призывают неплательщиков воспользоваться возможностью и узнать, как решить сложившуюся ситуацию, прежде чем последуют крайние меры. Ведь в случае, если граждане продолжат нарушать платежную дисциплину, энергокомпания будет вынуждена обратиться в суд для принудительного взыскания средств.

«Мы предлагаем таким клиентам самые различные варианты. Например, до конца недели у нас проходит акция «Не копи долги». По ее условиям, при оплате 20% задолженности на оставшуюся сумму компания делаем рассрочку платежей. Этой возможность уже воспользовались десятки клиентов с просроченной задолженностью», - отметил руководитель Управления по работе с дебиторской задолженность Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Напомним, что консультации в рамках акции «Дни проверки долгов» проходят в офисах обслуживания клиентов компании по средам.