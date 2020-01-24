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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«ЭнергосбыТ Плюс» приступил к ограничению ГВС для злостных неплательщиков Самары

24 января 2020 14:10
134
В ближайшее время специалисты энергокомпании могут посетить квартиры 23 тысяч клиентов, которые накопили задолженность за тепловую энергию свыше 3-х месяцев.
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» начал серию рейдов по квартирам жителей областной столицы с ограничением услуги горячего водоснабжения за долги. В ближайшее время специалисты энергокомпании могут посетить квартиры 23 тысяч клиентов, которые накопили задолженность за тепловую энергию свыше 3-х месяцев. 

Теплоэнергетики предварительно информируют своих клиентов о наличии задолженности, предлагая оплатить услугу любым удобным способом. С момента получения уведомления гражданину дается 10 дней на погашение долга, после чего в адрес клиента направляется предупреждение об ограничении горячего
водоснабжения. Данная норма воздействия на злостных неплательщиков предусмотрена Постановлением №808 Правительства РФ от 08.08.2012 года. После введения ограничения арматура в квартире клиента пломбируется. Сохранность пломбы проверяется инженерами «ЭнергосбыТ Плюс» ежемесячно, вплоть до
полного погашения задолженности перед энергокомпанией.

«У наших клиентов есть возможность обратиться в энергокомпанию за рассрочкой. Мы всегда готовы пойти навстречу и помочь решить проблему в досудебном порядке. Например, при сумме долга до 50 тысяч рублей и просрочке до полугода механизм рассрочки включается после оплаты 20% от общей задолженности», - рассказала руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физический лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алина Ахсарова.

На сегодняшний день самарские потребители тепла накопили 270 млн рублей задолженности, которую еще можно урегулировать в досудебном порядке, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
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