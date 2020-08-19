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В Самаре зафиксированы случаи действий неустановленных лиц, которые под видом коммунальщиков предлагают заменить счетчики горячей воды.
ЭнергосбыТ Плюс предупреждает жителей Самары о мошенниках
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ЭнергосбыТ Плюс предупреждает жителей Самары о мошенниках

19 августа 2020 12:42
138
В Самаре зафиксированы случаи действий неустановленных лиц, которые под видом коммунальщиков предлагают заменить счетчики горячей воды.
В Самаре зафиксированы случаи действий неустановленных лиц, которые под видом коммунальщиков предлагают заменить счетчики горячей воды. «ЭнергосбыТ Плюс» призывает граждан не поддаваться на подобные провокации.

На сегодняшний день под противоправные действия злоумышленников уже попали жители Промышленного и Кировского районов областной столицы. Энергокомпания обращает внимание, ее сотрудники не ходят по квартирам жителей с предложениями установить или заменить счетчики горячей воды. Они проводят только опломбировку приборов учета после обращения клиентов в компанию.

«Представители организаций называются сотрудниками «ЭнергосбыТ Плюс», в результате чего горожане соглашаются поменять
установленные приборы учета. Некоторые мошенники даже срывают пломбы или намеренно выводят из строя счетчики», - поделилась руководитель самарских офисов обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» Лариса Гагаркина.

Уточнить или получить необходимую информацию региона могут в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс», или через форму обратной связи на сайте компании samara.esplus.ru, либо с 8:00 до 20:00 в любой день недели по бесплатным многоканальным телефонам (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти), 8 800 700 10 32 (Новокуйбышевск, Сызрань). Напомним, что срок поверки счетчиков горячей воды составляет 4 года или 6 лет у более новых моделей, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс». 



Фото из открытых источников
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