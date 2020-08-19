ЭнергосбыТ Плюс предупреждает жителей Самары о мошенниках

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На сегодняшний день под противоправные действия злоумышленников уже попали жители Промышленного и Кировского районов областной столицы. Энергокомпания обращает внимание, ее сотрудники не ходят по квартирам жителей с предложениями установить или заменить счетчики горячей воды. Они проводят только опломбировку приборов учета после обращения клиентов в компанию.«Представители организаций называются сотрудниками «ЭнергосбыТ Плюс», в результате чего горожане соглашаются поменятьустановленные приборы учета. Некоторые мошенники даже срывают пломбы или намеренно выводят из строя счетчики», - поделилась руководитель самарских офисов обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» Лариса Гагаркина.Уточнить или получить необходимую информацию региона могут в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс», или через форму обратной связи на сайте компании samara.esplus.ru, либо с 8:00 до 20:00 в любой день недели по бесплатным многоканальным телефонам (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти), 8 800 700 10 32 (Новокуйбышевск, Сызрань). Напомним, что срок поверки счетчиков горячей воды составляет 4 года или 6 лет у более новых моделей, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».Фото из открытых источников