«ЭнергосбыТ Плюс» поблагодарил добросовестных плательщиков за тепло

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 20 лучших плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. Перечень составлен по итогам платежей в летний период. В число тех, кто добросовестно исполнял договорные обязательства и своевременно оплачивал потребленную тепловую энергию, вошли промышленные предприятия, коммерческие, коммунальные и бюджетные организации.
«Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения позволяет теплоэнергетикам закупать топливо и расходные материалы, а также производить плановые и аварийные ремонты, без чего было бы невозможно обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение наших клиентов – предприятий и жителей региона. Мы надеемся, что число наших надежных партнеров в будущем будет только увеличиваться», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
По итогам летнего периода в число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области – клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс»:
Промышленность:
ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ»
АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»
Общество с ограниченной ответственностью «Самарский завод железобетонных изделий»
Бюджетные организации:
Больница им. Пирогова
Больница им. Середавина
СамГМУ
Управляющие компании:
ООО «ФБ ХОУМ-СЕРВИС»
ООО «ДОБРОДОМ»
ООО УК «ХХI ВЕК»
ТСЖ:
ТСЖ «У ОЗЕРА-2»
ТСН «Седьмое небо»
ТСЖ «Стара-Загора 50»
Коммерческие организации:
ООО «Клиника доктора Кравченко»
«КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ №1 Г.САМАРЫ»
ОАО СК «Аскомед»
ООО «СКАЙ – ИНВЕСТ»
ООО «Сеал»
ООО «ЧЕБУРЕЧНАЯ»
АО «Самаранефтегаз»
АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Напомнить о важности сохранения высокой платежной дисциплины не только для юридических лиц, но и для жителей региона призваны мотивирующие ролики, размещенные в социальных сетях энергокомпании. Посмотреть их можно по следующим ссылкам: https://youtu.be/UVkqHxmcOyg и https://youtu.be/2J7uTDAftqY, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».
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