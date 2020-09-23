«ЭнергосбыТ Плюс» поблагодарил добросовестных плательщиков за тепло

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 20 лучших плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. Перечень составлен по итогам платежей в летний период. В число тех, кто добросовестно исполнял договорные обязательства и своевременно оплачивал потребленную тепловую энергию, вошли промышленные предприятия, коммерческие, коммунальные и бюджетные организации.

«Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения позволяет теплоэнергетикам закупать топливо и расходные материалы, а также производить плановые и аварийные ремонты, без чего было бы невозможно обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение наших клиентов – предприятий и жителей региона. Мы надеемся, что число наших надежных партнеров в будущем будет только увеличиваться», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

По итогам летнего периода в число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области – клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

Промышленность:

ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ»

АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский завод железобетонных изделий»

Бюджетные организации:

Больница им. Пирогова

Больница им. Середавина

СамГМУ

Управляющие компании:

ООО «ФБ ХОУМ-СЕРВИС»

ООО «ДОБРОДОМ»

ООО УК «ХХI ВЕК»

ТСЖ:

ТСЖ «У ОЗЕРА-2»

ТСН «Седьмое небо»

ТСЖ «Стара-Загора 50»

Коммерческие организации:

ООО «Клиника доктора Кравченко»

«КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ №1 Г.САМАРЫ»

ОАО СК «Аскомед»

ООО «СКАЙ – ИНВЕСТ»

ООО «Сеал»

ООО «ЧЕБУРЕЧНАЯ»

АО «Самаранефтегаз»

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Напомнить о важности сохранения высокой платежной дисциплины не только для юридических лиц, но и для жителей региона призваны мотивирующие ролики, размещенные в социальных сетях энергокомпании. Посмотреть их можно по следующим ссылкам: https://youtu.be/UVkqHxmcOyg и https://youtu.be/2J7uTDAftqY, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».