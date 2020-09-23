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«ЭнергосбыТ Плюс» поблагодарил добросовестных плательщиков за тепло

23 сентября 2020 15:12
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 20 лучших плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил 20 лучших плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. Перечень составлен по итогам платежей в летний период. В число тех, кто добросовестно исполнял договорные обязательства и своевременно оплачивал потребленную тепловую энергию, вошли промышленные предприятия, коммерческие, коммунальные и бюджетные организации.

«Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения позволяет теплоэнергетикам закупать топливо и расходные материалы, а также производить плановые и аварийные ремонты, без чего было бы невозможно обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение наших клиентов – предприятий и жителей региона. Мы надеемся, что число наших надежных партнеров в будущем будет только увеличиваться», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

По итогам летнего периода в число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области – клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

Промышленность:

ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ»

АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский завод железобетонных изделий»

Бюджетные организации:

Больница им. Пирогова

Больница им. Середавина

СамГМУ                                                                                                       

Управляющие компании:

ООО «ФБ ХОУМ-СЕРВИС»

ООО «ДОБРОДОМ»

ООО УК «ХХI ВЕК»

ТСЖ:

ТСЖ «У ОЗЕРА-2»

ТСН «Седьмое небо»

ТСЖ «Стара-Загора 50»

Коммерческие организации:

ООО «Клиника доктора Кравченко»

«КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ №1 Г.САМАРЫ»

ОАО СК «Аскомед»

ООО «СКАЙ – ИНВЕСТ»

ООО «Сеал»

ООО «ЧЕБУРЕЧНАЯ»

АО «Самаранефтегаз»

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

АО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Напомнить о важности сохранения высокой платежной дисциплины не только для юридических лиц, но и для жителей региона призваны мотивирующие ролики, размещенные в социальных сетях энергокомпании. Посмотреть их можно по следующим ссылкам: https://youtu.be/UVkqHxmcOyg и https://youtu.be/2J7uTDAftqY, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

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Комментарии

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