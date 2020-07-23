«ЭнергосбыТ Плюс» озвучил топ-10 УК-неплательщиков Самарской области

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Крупнейший размер долга у следующих организаций - ООО «Жилуниверсал» (340,9 млн рублей), АО «ПЖРТ Промышленного района» (113,4 млн рублей), АО «Жилищная управляющая компания» (113 млн рублей), ООО «Новоградсервис» (98,6 млн рублей), МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4» (80 млн рублей), МП г.о. Самара «УНИВЕРСАЛБЫТ» (47,4 млн рублей), ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» (33,4 млн рублей), МП г.о. Самара «Жилсервис» (31,2 млн рублей), ООО УК «Уютный дом» (25,7 млн рублей) и ООО «УК Ассоциация» (17,2 млн рублей).По состоянию на 23 июля 2020 года, общая сумма долга жилищных организаций региона за теплоресурсы перед Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 4 млрд рублей. Наибольший долг у обслуживающих организаций Самары – 2,8 млрд рублей. УК и ТСЖ Тольятти накопили около 1 млрд рублей долга, Новокуйюышевска – 223,9 млн рублей. С полным списком должников из числа жилищных организаций Самарской области можно ознакомиться на официальном сайте компании samara.esplus.ru.«Сбор коммунальных платежей находится в зоне ответственности управляющих компаний наряду с реализацией обязательных технических мероприятий по подготовке жилого фонда к предстоящему отопительному периоду. Более того, сами собственники жилья имеют законные права на контроль за платежной дисциплиной своих управляющих УК и ТСЖ, что помогает напрямую влиять на качество работы обслуживающих организаций», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Наименование обслуживающей организации Сумма задолженности за теплоресурсы по данным на 23.07.2020, млн рублейООО «Жилуниверсал» 340,9АО «ПЖРТ Промышленного района» 113,4АО «Жилищная управляющая компания» 113ООО «Новоградсервис» 98,6МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4» 80МП Г.О. САМАРА «УНИВЕРСАЛБЫТ» 47,4ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» 33,4МП г.о. Самара «Жилсервис» 31,2ООО УК «Уютный дом» 25,7ООО «УК Ассоциация» 17,2