«ЭнергосбыТ Плюс» озвучил топ-10 УК-неплательщиков Самарской области
23 июля 2020 15:44
227
Крупнейший размер долга у следующих организаций - ООО «Жилуниверсал» (340,9 млн рублей), АО «ПЖРТ Промышленного района» (113,4 млн рублей), АО «Жилищная управляющая компания» (113 млн рублей), ООО «Новоградсервис» (98,6 млн рублей), МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4» (80 млн рублей), МП г.о. Самара «УНИВЕРСАЛБЫТ» (47,4 млн рублей), ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» (33,4 млн рублей), МП г.о. Самара «Жилсервис» (31,2 млн рублей), ООО УК «Уютный дом» (25,7 млн рублей) и ООО «УК Ассоциация» (17,2 млн рублей).
По состоянию на 23 июля 2020 года, общая сумма долга жилищных организаций региона за теплоресурсы перед Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 4 млрд рублей. Наибольший долг у обслуживающих организаций Самары – 2,8 млрд рублей. УК и ТСЖ Тольятти накопили около 1 млрд рублей долга, Новокуйюышевска – 223,9 млн рублей. С полным списком должников из числа жилищных организаций Самарской области можно ознакомиться на официальном сайте компании samara.esplus.ru.
«Сбор коммунальных платежей находится в зоне ответственности управляющих компаний наряду с реализацией обязательных технических мероприятий по подготовке жилого фонда к предстоящему отопительному периоду. Более того, сами собственники жилья имеют законные права на контроль за платежной дисциплиной своих управляющих УК и ТСЖ, что помогает напрямую влиять на качество работы обслуживающих организаций», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
Антирейтинг УК Самарской области
Наименование обслуживающей организации Сумма задолженности за теплоресурсы по данным на 23.07.2020, млн рублей
ООО «Жилуниверсал» 340,9
АО «ПЖРТ Промышленного района» 113,4
АО «Жилищная управляющая компания» 113
ООО «Новоградсервис» 98,6
МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4» 80
МП Г.О. САМАРА «УНИВЕРСАЛБЫТ» 47,4
ООО «УК ЖКХ г. Тольятти» 33,4
МП г.о. Самара «Жилсервис» 31,2
ООО УК «Уютный дом» 25,7
ООО «УК Ассоциация» 17,2
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
23 июля 2020 17:11
Благоустройство территории предполагает установку лавочек, садовых диванов, урн, световых опор освещения. Будет проведена санитарная обработка деревьев и... Благоустройство региона
145
23 июля 2020 15:39
К благоустройству территории школы приступят на следующей неделе. В ближайшее время там появятся дорожки, спортивные площадки и МАФы. Благоустройство региона
168
23 июля 2020 11:58
Идея восстановить сквер принадлежала жителям. Благоустройство региона
234
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020 19:42
Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2354
23 апреля 2020 07:51
С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1385
24 марта 2020 19:03
Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1407
Всё в Дом
13 апреля 2020 22:34Автополив и его главные преимущества
Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
2750
25 марта 2020 10:48
Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора. Всё в Дом
912
6 марта 2020 12:14Как правильно выбрать деревянную кровать
Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна. Всё в Дом
1641
ЖКХ
23 июля 2020 15:44
Общий долг десяти крупнейших обслуживающих организаций-неплательщиков достигает около 900 млн рублей. Крупнейший размер долга у ООО «Жилуниверсал». ЖКХ
224
23 июля 2020 10:46
Гости побывали "На дне". ЖКХ
587
22 июля 2020 09:39
Речь идет об участке от Маяковского до Ярмарочной. ЖКХ
323
Экология
23 июля 2020 17:40
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли -... Экология
106
23 июля 2020 14:40
Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов. Экология
169
23 июля 2020 09:56
Ветер станет сильнее. Экология
377
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
544
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1036
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
942
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1600
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1466
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1493
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2099
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3792
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3271
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4178
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4310
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4344
Мероприятия