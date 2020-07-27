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«ЭнергосбыТ Плюс» отметит лучшие УК и ТСЖ Самарской области

27 июля 2020 17:31
185
Принять участие в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Первые 12 управляющих компаний и ТСЖ Самарской области подали свои заявки для участия в конкурсе «Лучшие УК и ТСЖ», который проводит «ЭнергосбыТ Плюс». Энергетики ожидают заявки от новых участников по электронному адресу samara@esplus.ru до 31 июля 2020 года.

Принять участие в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». В заявке необходимо указать наименование управляющей организации, номер лицевого счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи.

Для победы в конкурсе УК и ТСЖ достаточно иметь высокий процент оприборенности жилого фонда, качественно выполнять рекомендации по подготовке к отопительному сезону и добросовестно соблюдать платежную дисциплину. По этим и ряду других критериев комиссия из числа экспертов энергокомпании оценит всех заявившихся кандидатов.

Акция пройдет в два этапа. По итогам первого, который завершится 24 августа, конкурсная комиссия «ЭнергосбыТ Плюс» утвердит шорт-лист лидеров конкурса. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу сентября определят победителей конкурса 2020 года.
 
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