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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

ЭнергосбыТ Плюс» ограничит горячее водоснабжение в самарских кафе и ресторанах

11 декабря 2019 17:43
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В декабре посетители сразу нескольких самарских кафе и ресторанов могут быть неприятно удивлены – в этих заведениях из-за задолженности перед энергетиками будет отключено горячее водоснабжение. На такую крайнюю меру специалистов тепловой инспекции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» вынудило руководство Чайхоны «Шарабара», ресторана чешской кухни Czech Duck, Zombie bar и пиццерии «Крутон». Суммарный долг этих заведений превысил 160 тыс. рублей.

«Оказывать услугу горячего водоснабжения без оплаты мы не можем, поэтому вынуждены ограничить подачу теплоресурсов. Горячая вода вновь появится только после полной оплаты задолженности», - подчеркнул руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Напомним, что в Самаре энергетики производят ограничение ГВС своим должникам среди физических лиц, а также компаний и организаций разных сфер деятельности. В числе неплательщиков, которым уже приостановлена подача горячей воды находятся более 15,5 тыс. человек, 13 организаций. Также без горячей воды рискуют остаться торговые и деловые центры, санатории, магазины, салоны красоты, - всего 250 организаций.

К 1 декабря 2019 года общая задолженность потребителей из категории «прочие» превысила 173 млн рублей. Значительная часть долгов остается без оплаты более трех месяцев. По всем должникам проходят судебные разбирательства, начислены пени, собственники предприятий должников привлекаются к
субсидиарной ответственности, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс». 


Фото из открытых источников
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