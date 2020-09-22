«ЭнергосбыТ Плюс» ограничил подачу ГВС для двух организаций Самары

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ввел ограничение подачи горячего водоснабжения для двух организаций областной столицы, накопивших задолженность за полученную тепловую энергию.

ООО «Агроторг» и ООО «БУРАН» вошли в список из 67 клиентов – юридических лиц, которые в сентябре получили предупреждение от энергетиков о запланированном ограничении ГВС. Остальные 65 компаний срочно погасили просроченную задолженность.

Энергокомпания ведет постоянную работу с должниками за тепло, в том числе, ежемесячно вводит частичное или полное ограничение подачи тепловой энергии. Так, с начала года данная процедура коснулась 200 организаций.

«Хотелось бы напомнить нашим клиентам-должникам, что для возобновления горячего водоснабжения им потребуется не только полностью погасить свою задолженность за тепло, но и оплатить работу сотрудников энергокомпании, как по отключению, так и подключению объекта к централизованной системе теплоснабжения. Стоимость такого комплекса услуг может быть сопоставима или даже превышать сумму долга. А потому мы призываем наших клиентов не доводить ситуацию до крайних мер, чтобы не оплачивать впоследствии дополнительные расходы», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

На сегодняшний день общая задолженность юридических лиц - клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» - за тепло достигает 6,4 млрд рублей передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Фото из открытых источников