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«ЭнергосбыТ Плюс» ограничил подачу ГВС для двух организаций Самары

22 сентября 2020 15:53
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Энергокомпания ведет постоянную работу с должниками за тепло, в том числе, ежемесячно вводит частичное или полное ограничение подачи тепловой энергии.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ввел ограничение подачи горячего водоснабжения для двух организаций областной столицы, накопивших задолженность за полученную тепловую энергию.

ООО «Агроторг» и ООО «БУРАН» вошли в список из 67 клиентов – юридических лиц, которые в сентябре получили предупреждение от энергетиков о запланированном ограничении ГВС. Остальные 65 компаний срочно погасили просроченную задолженность.

Энергокомпания ведет постоянную работу с должниками за тепло, в том числе, ежемесячно вводит частичное или полное ограничение подачи тепловой энергии. Так, с начала года данная процедура коснулась 200 организаций.

«Хотелось бы напомнить нашим клиентам-должникам, что для возобновления горячего водоснабжения им потребуется не только полностью погасить свою задолженность за тепло, но и оплатить работу сотрудников энергокомпании, как по отключению, так и подключению объекта к централизованной системе теплоснабжения. Стоимость такого комплекса услуг может быть сопоставима или даже превышать сумму долга. А потому мы призываем наших клиентов не доводить ситуацию до крайних мер, чтобы не оплачивать впоследствии дополнительные расходы», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

На сегодняшний день общая задолженность юридических лиц - клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» - за тепло достигает 6,4 млрд рублей передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Фото из открытых источников

 

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