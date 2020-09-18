«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о сроках передачи показаний счетчиков ГВС

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» начал прием показаний индивидуальных приборов учета горячей воды. Клиентам необходимо с 18 по 25 сентября любым удобным способом передать данные счетчиков для корректного начисления платы за сентябрь.

Сделать это можно дистанционно: в Личном кабинете, через форму обратной связи на главной странице официального сайта компании https://samara.esplus.ru/, а также посредством специальных ящиков для приема показаний. В частности, новые клиенты в Сызрани могут передать данные по следующим адресам:

- пр. 50 лет Октября, 54 (на торце дома);

– пр. 50 лет Октября, 2А (со стороны подъездов);

- ул. Лазо, 25 (со стороны подъездов);

- ул. Ломоносова, 2 (со стороны подъездов).

«Напоминаем всем клиентам компании, имеющим индивидуальные приборы учета, о необходимости своевременной передачи показаний. Особенно это касается наших новых клиентов, которые только перешли на прямые договоры с энергокомпанией. От оперативности и регулярности подачи этих сведений напрямую зависит размер и точность начислений в платежных документах», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут показания счетчиков от клиентов до 25 числа каждого месяца.