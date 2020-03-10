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«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «В Новый год – без долгов!»
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «В Новый год – без долгов!»

10 марта 2020 15:51
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В Тольятти и Сызрани состоялись награждения победителей акции «В Новый год – без долгов!»
Торжественные церемонии прошли в офисах обслуживания клиентов, где в ближайшее время могут получить свои призы оставшиеся счастливчики.

Напомним, что акция проводилась в ноябре-декабре 2019 года. Ее участниками могли стать все клиенты компании, которые своевременно оплатили квитанции за отопление в ноябре и погасили авансовый платеж за декабрь до завершения года. Всего в акции приняли участие 60 тысяч жителей Самарской области. Победителями стали более 240 клиентов из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, в том числе 36 тольяттинцев и 124 жителя Сызрани.

«Мы всегда рады увидеть наших клиентов и готовы отблагодарить их за добросовестное выполнение своих обязательств. Рекомендую всем нашим клиентам еще раз сверить номер лицевого счета в квитанции за отопление со списком победителей. Возможно, что некоторые еще не знают о том, что их ждет заслуженная награда», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Для получения приза победителю необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а также свидетельство ИНН (при наличии) или СНИЛС.

Между тем «ЭнергосбыТ Плюс» уже объявил о старте очередной акции – «Весна – тают пени», которая будет актуальна тем клиентам, кто имеет просроченную задолженность. В случае полной оплаты долга с клиента энергокомпании не будут взысканы пени. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании promo.esplus.ru, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс». 



Фото:   пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»
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