«ЭнергосбыТ Плюс» использует комплекс «Мобильный пристав» для поиска злостных неплательщиков

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На сегодняшний день задолженность клиентов энергокомпании – физических лиц – за полученные теплоресурсы превысила 1,2 млрд рублей, наибольшую часть которой накопили жители областной столицы. В рамках работы с этой группой должников специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» за январь-февраль 2020 года направили жителям свыше 125 тысяч sms-сообщений с напоминанием о задолженности за тепло; роботизированная система произвела больше 115 тысяч звонков, в судебные органы подано около 9 тысяч пакетов документов на злостных неплательщиков. Одним из наиболее действенных инструментов также являются совместные рейды с судебными приставами, в ходе которых производится конфискация автотранспортных средств должников, компьютерной и бытовой техники в счет уплаты долга.«Система «Дорожный судебный пристав» уже показала свою эффективность в других регионах присутствия компании. Мы начнем её использовать в самое ближайшее время. На данный момент в базу злостных неплательщиков АПК уже загружены данные на 180 автомобилистов – жителей Самары с наибольшими размерами просроченной задолженности за тепло. В случае выявления автомобилей должников на стоянках торговых центров, имущество будет конфисковано судебными приставами», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Руководство Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме производить оплату услуг отопления и горячего водоснабжения. Тем более что в настоящее время в компании действует акция «Весна – тают пени», в рамках которой можно погасить свою задолженность перед энергокомпанией до 31 мая без уплаты пени. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании promo.esplus.ru, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс.