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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«ЭнергосбыТ Плюс» дарит жителям Самары и Тольятти оранжевое настроение

26 декабря 2019 15:56
94
Помимо хорошего настроения энергетики поделились с самарцами полезными советами о том, как лучше всего провести Новый год.
Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели необычный флешмоб – они вышли на улицы Самары, чтобы поздравить горожан с наступающими праздниками и вручить календари и сладкие мандарины. Помимо хорошего настроения энергетики поделились с самарцами полезными советами о том, как лучше всего провести Новый год. 

«Новогодние праздники пройдут ярче и позитивнее, если встречать их, не имея долгов за коммунальные ресурсы. Более того, шанс получить подарки от энергетиков появится у тех клиентов компании, кто авансом оплатит декабрьское потребление тепловой энергии. В этом году в акции «В Новый год – без
долгов!» принимают участие жители всех крупнейших городов региона – Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

О традиционной акции «В Новый год – без долгов!» жителям Самары и Тольятти в предпраздничные дни напоминают также дед Мороз и Снегурочка, которые встречают клиентов компании рядом с офисами обслуживания.

Акция «В Новый год без долгов» проводится четвертый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ее победителями являются несколько тысяч бытовых абонентов 16 регионов присутствия компании. В Самарской области за три года подарки получили более 700 добросовестных клиентов. По
результатам этого года будет определено больше сотни счастливчиков. Подведение итогов акции состоится в феврале 2020 года. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.esplus.ru, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».


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Комментарии


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