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Энергетики рассказали студентам СамГТУ о перспективах развития системы теплоснабжения в Самаре

18 декабря 2020 09:51
144
Энергетики рассказали студентам СамГТУ о перспективах развития системы теплоснабжения в Самаре

Энергетики «Т Плюс» провели очередную онлайн-встречу со студентами Самарского государственного технического университета. В ходе онлайн программы «Теплый вечер» заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Денис Бобров рассказал слушателям теплоэнергетического факультета о том, как изменит областную столицу переход в новую ценовую зону теплоснабжения.

Переход областной столицы к новой модели рынка тепла - ценовой зоне теплоснабжения стал одной из самых актуальных тем года. Как рассказал студентам Денис Николаевич, метод «альткотельной» определил основные принципы прогнозирования цен на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период - от 10 лет и выше. Это уже позволило привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры Самары. В результате благодаря переходу на альткотельную общие инвестиции в развитие инфраструктуры города в 2020 году составили более 2 млрд рублей. В общей сложности в рамках летней ремонтной кампании теплоэнергетики обновили в областной столице свыше 30 км тепловых сетей.

«Благодаря переходу к ценовой зоне в ходе подготовки к отопительному периоду уже в нынешнем году нам удалось дополнительно привлечь опережающее финансирование на реконструкцию 7 участков муниципальных сетей. В будущем с повышением качества и надежности теплоснабжения жители города в полной мере смогут увидеть позитивные изменения», - рассказал Денис Бобров.

Руководители и технические специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», АО «ЭнергосбыТ Плюс» периодически проводят тематические лекции и мастер-классы для студентов Политеха в рамках проектов «Умная среда» и «Теплый вечер». Трансляция онлайн-передачи «Теплый вечер» проходит в социальных сетях Instagram и Вконтакте.

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