Энергетики проверят теплосети от Самарской ГРЭС: будет временно приостановлено ГВС

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С завтрашнего дня в Самаре начинаются очередные гидравлические испытания тепловых сетей. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» проверят повышенным давлением теплосетей от Самарской ГРЭС.В этой связи горячее водоснабжение будет временно приостановлено- с 23 июля по 5 августа 2019 года в пределах улиц: Арцыбушевской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Венцека, Чапаевская, Пионерская, Куйбышева, Крупской, Максима Горького, Волжского проспекта, Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, Первомайской, Полевой.В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. Необходимо соблюдать меры предосторожности: не приближаться к теплосетям надземной прокладки и тепловым камерам, а также не оставлять рядом с энергообъектами автотранспортные средства и прочее имущество.Обо всех случаях выхода воды на поверхность или отсутствии крышек люков теплокамер просьба сообщать по телефону «горячей линии» АО «ПТС» 279-65-00 или в круглосуточную приемную http://teplo.energy/.Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных нарушений, передает пресс-служба АО «ПТС».