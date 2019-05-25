Энергетики проверят сети Самарской ТЭЦ: временно будет приостановлено горячее водоснабжение
25 мая 2019 17:09
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- с 27 мая по 10 июня 2019 года
- в пределах улиц: Карла Маркса, Алма-Атинская, Стара Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, Ново-Садовая, Гастелло, Санфирова, Мелекесская, Литвинова, Зубчаниновское шоссе.
В ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону «горячей линии» «ПТС» 279-65-00 или в круглосуточную приемную http://teplo.energy/.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений, передает пресс-служба АО "ПТС".
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