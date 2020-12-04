Энергетики познакомили студентов СамГТУ с современными энергетическими технологиями

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О современных технологиях, применяемых при обновлении теплосетевых коммуникаций, исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко рассказал в цикле онлайн-встреч «Теплый вечер». Слушателями программы являются студенты теплоэнергетического и других факультетов Самарского государственного технического университета.

В частности, гость прямого эфира продемонстрировал будущим энергетикам образцы новых трубопроводов в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК), которые в последние 5 лет активно внедряются в регионах «Т Плюс». Данная система может передавать информацию о состоянии объекта диспетчерам тепловых сетей. В случае повреждения теплотрассы энергетики смогут с точностью 1-2 метра определить дефектный участок и оперативно заменить его. Срок службы таких трубопроводов составляет 50 лет. Аналогичные технологии используются во многих странах мира, где существует централизованная система теплоснабжения.

Помимо этого, Максим Рябенко напомнил студентам об особенности работы теплосетевых предприятий в период отопительного сезона, а также о необходимости соблюдать простые правила безопасности вблизи энергообъектов.

«В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя может составлять 100 и более градусов Цельсия и представлять угрозу для жизни и здоровья граждан в случае повреждений на коммуникациях. В этой связи важно помнить, что места выходы воды и пара необходимо обходить на безопасном расстоянии, не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду», - рассказал Максим Рябенко.

Обо всех фактах отсутствия крышек люков теплосетей или выхода воды на поверхность можно сообщать в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.

Напомним, что руководители и технические специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС» периодически проводят тематические лекции и мастер-классы для студентов Политеха в рамках проектов «Умная среда» и «Теплый вечер».