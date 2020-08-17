Энергетики подарили детскую площадку лучшему ТСЖ Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевая задача мероприятия - выявление онкологического заболевания на ранних стадиях.
Самарские онкологи провели профилактическую акцию на набережной
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
Ограничения сохраняются для лиц в возрасте 65 лет и старше, которые активно будут приглашаться на диспансеризацию при переходе на следующий этап снятия ограничений.
В Самарской области возобновляется проведение диспансеризации и профилактических осмотров
На ярмарке можно было приобрести не только уникальные сорта меда, но и полный спектр продуктов пчеловодства, поучаствовать в мастер-классах и дегустации
В Агропарке «Самара» состоялась медовая ярмарка
В СОУНБ покажут учебники, аттестаты, антикварные письменные приборы, принадлежавшие самарцам на рубеже XIX–ХХ вв.
СОУНБ приглашает посетить выставку «История народного образования в Самарской губернии»
Представители ООО «СамРЭК-Эксплуатация» составили акты, где указали выявленные в ходе проверок нарушения и сведения о нарушителе.
В селе Бахилова Поляна обнаружены четыре незаконные врезки в существующую магистраль холодного водоснабжения
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Молодежь Самарской области запустила видеопроект «Это моё дело», который расскажет о молодых профессионалах, превративших своё хобби в реальное дело.
О молодых людях региона расскажут в новом видеопроект «Это моё дело»
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.97
-0.25
EUR 86.47
0.06
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Агропарке «Самара» состоялась медовая ярмарка
Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь выйдет в прямой эфир
В Самаре проходит чемпионат России по велоспорту
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Энергетики подарили детскую площадку лучшему ТСЖ Самары

17 августа 2020 15:44
158
Площадку установили во дворе дома «ЖСК-51» в Промышленном районе Самары. Организация вошла в список победителей акции «Лучшие УК и ТСЖ», который энергетики проводили в 2019 году.
Компании «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» установили детскую площадку во дворе дома «ЖСК-51» в Промышленном районе областной столицы. Организация вошла в список победителей акции «Лучшие УК и ТСЖ», который энергетики проводили в 2019 году.

В рамках открытия нового игрового комплекса для жильцов образцового дома по ул. Воронежской, 230 было организовано праздничное мероприятие от энергетиков. Это уже третья по счету детская площадка, которую энергокомпании открыли по результатам конкурса.

Акция "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" проводилась в прошлом году среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. При определении победителей эксперты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» оценивали участников по ряду критериев: отсутствие задолженности, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета всех домов, находящихся под управлением организации, обеспеченность квартир индивидуальными счетчиками ГВС. Победителями стали пять организаций региона: ТСЖ «Надежда» из Новокуйбышевска, тольяттинские ООО «УК № 1 ЖКХ» и ООО «Комфорт Автоград», из Самары - ЖСК 51 и ТСЖ «Советский-13».

«Это первое мероприятие, которое позволило нам поощрить добросовестные жилищные организации региона. С ее помощью мы поблагодарили тех, кто должным образом исполняет свои обязательства по договору поставки тепла, - поделился директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

В ближайшее время теплоэнергетики планируют установить еще две площадки во дворах победителей акции «Лучшие УК и ТСЖ» в Тольятти и Самаре.

В этом году энергетики проводят аналогичный конкурс. К 24 августа комиссия «ЭнергосбыТ Плюс» утвердит шорт-лист лидеров. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу сентября определят победителей конкурса 2020 года. Примечательно, что впервые в этом году рассматриваются заявки от обслуживающих организаций Сызрани, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
14 августа 2020  13:06
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях.
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт
 ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях. Благоустройство региона
509
14 августа 2020  10:57
В Самаре на Мичурина появилась километровая прогулочная зона
В Самаре на Мичурина появилась километровая прогулочная зона
Работы выполнены уже на 75%, сроки сдачи объекта 15 сентября. Благоустройство региона
495
13 августа 2020  17:38
Изюминка этого пространства – газонная решётка, которая обрамляет новые скамейки. Внутри решетки можно засеять траву, а также украсить её декоративным камнем.
Бульвар по улице Мичурина: в Самаре появилась новая прогулочная зона
Изюминка этого пространства – газонная решётка, которая обрамляет новые скамейки. Внутри решетки можно засеять траву, а также украсить её декоративным... Благоустройство региона
958
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
3043
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1544
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1576
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
3244
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
1002
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1807
Весь список
ЖКХ
17 августа 2020  17:09
Представители ООО «СамРЭК-Эксплуатация» составили акты, где указали выявленные в ходе проверок нарушения и сведения о нарушителе.
В селе Бахилова Поляна обнаружены четыре незаконные врезки в существующую магистраль холодного водоснабжения
Представители ООО «СамРЭК-Эксплуатация» составили акты, где указали выявленные в ходе проверок нарушения и сведения о нарушителе. ЖКХ
114
17 августа 2020  15:44
Площадку установили во дворе дома «ЖСК-51» в Промышленном районе Самары. Организация вошла в список победителей акции «Лучшие УК и ТСЖ», который энергетики проводили в 2019 году.
Энергетики подарили детскую площадку лучшему ТСЖ Самары
Площадку установили во дворе дома «ЖСК-51» в Промышленном районе Самары. Организация вошла в список победителей акции «Лучшие УК и ТСЖ», который... ЖКХ
156
17 августа 2020  14:18
«РКС-Самара» постоянно ведёт работу с должниками по разным направлениям.
Долги лучше заплатить добровольно, иначе 1 января 2021 можно остаться без канализации
«РКС-Самара» постоянно ведёт работу с должниками по разным направлениям.   ЖКХ
197
Весь список

Экология
14 августа 2020  13:37
В Самарской области обещают грозу
В Самарской области обещают грозу
 Дождь сохранится всю ночь. Экология
782
12 августа 2020  09:53
На севере Москвы стали массового гибнуть утки
На севере Москвы стали массового гибнуть утки
 На данный момент экологи рассматривают несколько вариантов происходящего. Экология
455
6 августа 2020  10:29
Богомолы атаковали Самару
Богомолы атаковали Самару
Жители региона все чаще сталкиваются с хищными насекомыми. Экология
598
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
752
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
824
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
804
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1201
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1631
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1056
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
989
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3709
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4271
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3692
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4683
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4793
Весь список
В центре внимания
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
84
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
270
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
16 августа 2020  11:49 
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
  В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.  Здравоохранение
1065
Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра
16 августа 2020  11:23 
Стало известно, как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре
Главный архитектор проекта реконструкции самарского театра драмы Дмитрий Орлов опубликовал в своих соцсетях эскиз главного фасада здания после реконструкции. Культура
806
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе
14 августа 2020  12:37 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Красноярском районе
 В центре внимания - реализация нацпроектов на территории муниципального образования.  Политика региона
688
Весь список
Акценты
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
89
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
261
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
271
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1501
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1439
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1631
Весь список
Новости Тольятти
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
191
17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
179
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
959
Весь список