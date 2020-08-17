Энергетики подарили детскую площадку лучшему ТСЖ Самары

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В рамках открытия нового игрового комплекса для жильцов образцового дома по ул. Воронежской, 230 было организовано праздничное мероприятие от энергетиков. Это уже третья по счету детская площадка, которую энергокомпании открыли по результатам конкурса.Акция "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" проводилась в прошлом году среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. При определении победителей эксперты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» оценивали участников по ряду критериев: отсутствие задолженности, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета всех домов, находящихся под управлением организации, обеспеченность квартир индивидуальными счетчиками ГВС. Победителями стали пять организаций региона: ТСЖ «Надежда» из Новокуйбышевска, тольяттинские ООО «УК № 1 ЖКХ» и ООО «Комфорт Автоград», из Самары - ЖСК 51 и ТСЖ «Советский-13».«Это первое мероприятие, которое позволило нам поощрить добросовестные жилищные организации региона. С ее помощью мы поблагодарили тех, кто должным образом исполняет свои обязательства по договору поставки тепла, - поделился директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.В ближайшее время теплоэнергетики планируют установить еще две площадки во дворах победителей акции «Лучшие УК и ТСЖ» в Тольятти и Самаре.В этом году энергетики проводят аналогичный конкурс. К 24 августа комиссия «ЭнергосбыТ Плюс» утвердит шорт-лист лидеров. На втором этапе энергетики составят рейтинг и к концу сентября определят победителей конкурса 2020 года. Примечательно, что впервые в этом году рассматриваются заявки от обслуживающих организаций Сызрани, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».