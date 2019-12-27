Энергетики переходят на работу в режиме повышенной готовности на период новогодних праздников
27 декабря 2019 16:54
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В рамках режима повышенной готовности на генерирующих объектах и сетевой инфраструктуре будет осуществляться усиленный контроль состояния работы технологического оборудования. В частности, на объектах филиала «Самарский» проведены все необходимые проверки, завершены плановые ремонты.
Для обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения на электростанциях сформирован аварийный запас топлива. Особое внимание было уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.
Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав ПАО «Т Плюс» и его филиалов в праздничные дни будут нести
круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику. В филиале «Самарский» «Т Плюс» ежедневно будут дежурить более 200 работников аварийно-ремонтных бригад, готовых к устранению любых неисправностей в кратчайшие сроки.
В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: АО «ПТС» - 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy , ТУТС
г.Тольятти – 719-252 и 283-322, ТУТС г.Новокуйбышевска - 6-27-60, передает пресс-служба «Т Плюс».
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