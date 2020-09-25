Энергетики напомнили о разграничении ответственности между обслуживающими организациями и РСО

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Перед стартом отопительного сезона Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил в адрес УК и ТСЖ региона напоминание о разграничении зон ответственности между поставщиком и получателем услуги. Энергетики напоминают, что от соблюдения данных норм в сфере ЖКХ зависит успешное вхождение в отопительный сезон.

В частности, энергокомпания отвечает за доставку теплоносителя (горячей воды) до границы многоквартирного дома, т.е. до его внешней стены. Энергетики занимаются обслуживанием генерирующего оборудования и следят за качественной эксплуатацией магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В зоне ответственности РСО целый перечень показателей, таких как температура и давление теплоносителя, контроль за которыми осуществляется на центральных тепловых пунктах.

Чтобы горячая вода дошла до каждой квартиры в доме, требуется готовность инженерных коммуникаций, расположенных в подвалах и подъездах. И здесь уже зона ответственности жилищных организаций. Для того, чтобы вода не остывала и доходила до каждого собственника жилья, УК и ТСЖ необходимо выполнять в летний период целый комплекс подготовительных мероприятий.

«По опыту работы, большая часть жалоб на качество ГВС в жилом фонде Самары касается зоны ответственности эксплуатирующих организаций. Жильцам многоквартирных домов важно понимать, что надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также своевременность начала отопительного сезона во многом зависит от исправной работы УК и ТСЖ. За их деятельность горожане вправе наблюдать и запрашивать соответствующую информацию. В частности, сейчас жильцы многоквартирных домов имеют все необходимые права для контроля за подготовкой своих жилищных организаций к зиме», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.