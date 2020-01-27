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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Энергетики «Т Плюс» и студенты СамГТУ отметили Татьянин день викториной

27 января 2020 17:20
93
Накануне Дня студента сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» встретились со студентами СамГТУ в стенах профильной лаборатории.
Накануне Дня студента сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» встретились со студентами СамГТУ в стенах профильной лаборатории, в которой проходит совместный лекционный проект «Умная среда». Формат общения был выбран нестандартный – квиз-викторина.

Участникам предстояло пройти 7 туров по 7 вопросов. Причем помимо узкоспециализированных вопросов из сферы энергетики необходимо было продемонстрировать свои знания в самых разных областях – от экологии и химии до кинематографа и современной музыки.

«В сборную команду энергокомпании вошли начальники отделов и ведущие специалисты технического блока, которые ежедневно решают вопросы по надежному обеспечению теплоснабжения городов присутствия. При этом персонал не всегда находит время для того, чтобы получить новые знания из других сфер, узнать что-то новое, вне профессиональных интересов по энергетике. И, на мой взгляд, такое общение со студентами помогает всестороннему развитию, и в конечном счете оказывается полезно и в повседневной работе», - отметил капитан команды «Т Плюс», заместитель главного инженера филиала «Самарский» по генерации ПАО «Т Плюс» Дмитрий Кожин.

Участники квиз-викторины получили массу позитива от игры и предложили продолжить встречи в новом формате, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс.
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