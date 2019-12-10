Елочные базары в Самаре устраивают в охранных зонах ЛЭП
10 декабря 2019 15:08
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Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» напоминают – торговые точки под ЛЭП опасны для жизни и нарушают федеральное законодательство!
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» установлены требования к границам охранных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Так, в них запрещено размещать рынки, торговые точки, свалки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, а также проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. Однако из-за игнорирования требований федерального законодательства реальной опасности подвергается жизнь людей.
Помимо несоблюдения федерального законодательства, подобные нарушения охранных зон препятствуют техническому обслуживанию линий электропередачи,
затрудняют оперативный ремонт объектов электросетевого хозяйства, могут привести к обесточиванию потребителей, в том числе социально-значимых объектов.
Энергетики «Самарских сетей» напоминают – земельные участки в охранных зонах ЛЭП не являются собственностью сетевой организации и следить за ее целевым использованием обязаны прежде всего собственники. В их же обязанности входит обязательное согласование с владельцами инженерных коммуникаций любых действий в их охранной зоне.
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