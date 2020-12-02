ЕЭС-Гарант презентовал энергосервисные решения для глав сельских поселений Волжского района

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Специалисты Самарского филиала ЕЭС-Гарант презентовали способы повышения энергоэффективности бюджетных учреждений главам сельских поселений Волжского района.

Особое внимание было уделено энергосервисным контрактам, эффективность которых подтверждена реализованными проектами. Экономия по ним достигает 75%.

«Преимущество энергосервисного контракта - модернизация оборудования за счет ЕЭС-Гарант, оплата услуг которого производится поэтапно из экономии», — рассказал директор Самарского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» Юрий Рябов.

Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» уже имеет успешный опыт энергосервисных контрактов в регионе. Компания заменила уличное освещение в селе Богатое, в Жигулевском городском округе и недавно заключила контракт на обновление уличного освещения в Октябрьске, передает пресс-служба "Т Плюс".