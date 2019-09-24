Должникам будет некомфортно: сегодня "РКС-Самара" установили очередную говорящую пирамиду

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По состоянию на начало сентября 2019 года долг жителей и предприятий Самары перед «РКС-Самара» – 1 миллиард 869 миллионов рублей. Из них:- физические лица на прямых расчётах – 937,4 млн. рублей,- УК, ТСЖ, ЖСК и др. – 537,9 млн. рублей,- юридические лица – 187,4 млн. рублей.«РКС-Самара» проводит работу с задолженностью по всем направлениям: абонентам направляются уведомления, документы передаются в судебные инстанции, проводятся совместные рейды с судебными приставами, ограничивается или прекращается предоставление услуг водоснабжения и/или водоотведения.Для привлечения внимания к проблеме долгов в «РКС-Самара» придумывают и нестандартные методы. Так, весной 2018 года была установлена первая пирамида позора, осенью 2018 года лазерная установка начала транслировать сумму долга на домах должников.Летом 2019 года пирамида позора заговорила. В неё встроено оборудование, с помощью которого воспроизводится голосовое сообщение с суммой долга. Пирамиды устанавливаются в местах общественного пользования так, чтобы не мешать пешеходам и транспортным средствам. Персональные данные не разглашаются.Житель Октябрьского района Самары, у которого сегодня была установлена говорящая пирамида, не платил за холодную воду и канализацию несколько лет. Его долг перед «РКС-Самара» превысил 54 000 руб. Причём в течение длительного времени ему направлялись уведомления, претензии, но на связь с представителями ресурсоснабжающей организации должник так и не вышел.Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков: «Для нас злостный должник – это тот, кто скрывается, кто не отвечает на уведомления, не приходит к нам на заседания комитета по дебиторской задолженности. Если у человека сложная ситуация, но он готов к диалогу, мы всегда найдём выход: рассрочки, реструктуризация долга и т.д.».Платежи жителей и предприятий Самары за воду и канализацию идут на ремонтные кампании, обновление оборудования, с помощью которого вода из Волги или подземных источников добывается, очищается и доставляется до потребителей. Именно поэтому должники вредят не только себе, но и всем жителям города, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»