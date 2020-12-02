Должникам «ЭнергосбыТ Плюс» запретили совершать сделки с имуществом

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Около 2 тысяч клиентов – физических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» решением суда лишены возможности совершать сделки с движимым и недвижимым имуществом. Санкции коснулись жителей Самары и Тольятти, суммарно задолжавших за тепло и горячую воду почти 117 млн рублей.

Запрет на имущественные сделки наложен на тех клиентов, каждый из которых не оплатил порядка 50 тыс. рублей. Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» неоднократно напоминал горожанам о необходимости оперативно урегулировать вопрос задолженности, однако должники проигнорировали все письменные уведомления и sms-рассылки. Это вынудило энергокомпанию прибегнуть к крайним мерам и обратиться в суд. Также должникам может грозить конфискация автотранспорта, списание средств с банковских карт.

«Совместно с судебными приставами мы ведем активную работу со злостными неплательщиками. В частности, еженедельно производится конфискация личных автомобилей этих граждан, после чего им приходится выплачивать не только сумму долга, но и расходы на работу эвакуатора и аренду места на штрафстоянке», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Напомним, что на сегодняшний день общая задолженность клиентов – физических лиц Самарской области за тепло превысила 2 млрд рублей, передает пресс-служба Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».