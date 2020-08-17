Долги лучше заплатить добровольно, иначе 1 января 2021 можно остаться без канализации

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Рассылаются десятки тысяч досудебных уведомлений, тысячи исковых заявлений уходят в суды. В настоящее время на исполнении в территориальных отделах судебных приставов находится более 15 тысяч исполнительных производств на должников «РКС-Самара». Информация о непогашенных задолженностях за водоснабжение и водоотведение направляется в банки, Пенсионный фонд, Центр занятости.Ресурсоснабжающее предприятие приступило к формированию списка адресов, по которым будет произведено тампонирование канализации в многоквартирных домах или отключение от водоснабжения в частном секторе сразу же после отмены ограничений – 1 января 2021 года.Самарцам лучше расстаться с долгами за холодную воду и канализацию как можно быстрее. Тогда не придётся в новогодние праздники сидеть с неработающей канализацией или без воды, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»