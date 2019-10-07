Дмитрий Азаров раскритиковал власти Самары за работу по подключению МКД к теплу

69

В понедельник, 7 октября, губернатор Самарской областипровел оперативное совещание с участием министров регионального Правительства и руководителей надзорных ведомств. Одна их ключевых тем совещания – подготовка к отопительному сезону и подключение социальных объектов и многоквартирных домов к теплу.По словам министра энергетики и ЖКХ региона, на сегодняшний день все социальные объекты подключены к теплоснабжению. Жилые дома в районах области к центральному отоплению подключены на 100%, а в городских округах – только на 98%. Жители 201 дома по-прежнему находятся без тепла, даже несмотря на то, что сезон начался еще две недели назад. Большая часть из них находится в Самаре – 189 объектов, еще 10 – в Сызрани и 2 – в Тольятти. Среди основных причин – порывы, а также отсутствие газоснабжения в некоторых котельных из-за наличия долгов перед поставщиком.Накануне совещания глава региона в социальных сетях предложил жителям области указать адреса, по которым еще нет тепла. «Мне поступило более 600 обращений от самарцев, в чьих домах до сих пор нет отопления, 90% из которых – в Самаре», – отметил Дмитрий Азаров.Первый заместитель главы Самарысообщил, что большая часть неподключенных МКД запитана от изношенных бесхозяйных теплосетей, закрепленных за компанией ПТС. Они не отапливаются в связи с повреждениями, которые сейчас устраняются.Еще у 8 домов отсутствуют разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию тепловых установок. Из них 4 дома обслуживается управляющими компаниями, еще 4 дома – товариществами собственников недвижимости. Дмитрий Азаров поручил выровнять ситуацию в кратчайшие сроки.«Отработайте с жильцами, пусть они проведут собрание товарищества собственников и сменят руководителя, который не смог подготовить дом к отопительному сезону. Что касается управляющих компаний – здесь нужны меры прокурорского реагирования», – отметил губернатор.Он также подчеркнул, что собственникам жилья следует более ответственно подходить к выбору управляющей организации.По словам Владимира Василенко, 120 из 189 домов планируется подключить уже сегодня. По наиболее проблемным МКД вопрос будет решен до 11 октября.Вместе с тем, выяснилось, что по ряду домов данные городской администрации не совпадают с теми, которые указывают сами жители. «Проанализируете все обращения граждан, которые мне поступили, и отдельно по ним доложите. Потому что по вашим данным у вас дома подключены, а по данным, которые люди дают, – тепла нет. Значит голову вам морочат, а вы не имеете достоверную информацию», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.