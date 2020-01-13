Дмитрий Азаров поручил мобилизовать усилия по расчистке дорог от снега и наледи

100

По сообщениям начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, до конца недели ночные температуры будут варьироваться в переделах от — 3 до — 7 °C, при этом ожидаются осадки в виде снега. «На сегодня Приволжское УГМС дало прогноз, что местами будет метель, ухудшение видимости до 500 метров», – сказал руководитель ведомства.Глава региона отметил, что в сложившихся погодных условиях необходима полная мобилизация ответственных служб. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил всем структурам предпринять максимальные усилия для того, чтобы не допустить образования заторов на дорогах. В частности, поручено «сдвинуть» сроки проведения дневной и ночной уборки – вывести технику и рабочих на улицы раньше, чем это происходит в штатном режиме, чтобы не допустить образования снежного наката на дорогах.«Все проблемные участки как на федеральных трассах, так и на региональных, мы знаем, – отметил Глава региона. – Зачастую сложности возникают в населенных пунктах, им уделяйте особое внимание. Понимаю, что в дневное время, когда на дорогах высокий трафик, работы выполнять сложно, но люди должны видеть работу спецслужб, быть уверенными, что дороги будут очищены. Поэтому коллеги, главы муниципалитетов, организовывайте работу в своих населенных пунктах».