Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич поздравил коллектив Безымянской ТЭЦ с Днем энергетика
22 декабря 2019 19:37
97
«Мне хотелось поблагодарить коллектив Безымянской ТЭЦ за надежную круглосуточную работу. И, в частности, за поддержку 108-й школы. В период сложных ремонтных работ в январе этого года ребята учились в теплых классах благодаря помощи коллектива станции. Уверен, что школьники смогли оценить, насколько важна и интересна профессия энергетика. Возможно, кто-то из них в будущем тоже станет энергетиком», - отметил Игорь Станкевич.
Безымянская ТЭЦ начала отпуск тепла с 1941 года. Она снабжала энергией 30 промышленных и оборонных заводов, эвакуированных в Куйбышев из других регионов страны. За самоотверженный труд в годы войны станция заслужила высокие награды — орден Ленина и Красное знамя Государственного комитета обороны, которое как знак признания ее вклада в Победу было оставлено коллективу ТЭЦ на вечное хранение.
Нынешнее поколение энергетиков продолжает славные традиции. В частности, во время визита на станцию Игорь Станкевич вручил благодарности за неравнодушное отношение к проблемам города и его жителей начальнику смены электроцеха станции Александру Терехову, старшему начальнику смены станции Виталию Феоктистову, заместителю директора-главного инженера Безымянской ТЭЦ Андрею Кожину и директору-главному инженеру Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ Виктору Яшину.
«Несмотря на постоянную работу по автоматизации, совершенствованию работы генерирующего оборудования главными гарантами качественного и надежного теплоснабжения всегда будут оставаться люди, персонал предприятия. Именно этим сильна Безымянская ТЭЦ, и именно поэтому я горжусь тем, что здесь работаю», - рассказал Виталий Феоктистов, передает пресс-служба ПАО "Т Плюс"
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
21 декабря 2019 17:39
В новом здании предусмотрено 10 групп, в том числе 4 ясельные. Полностью оснащены спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. Благоустройство региона
529
18 декабря 2019 13:34
Проблема - в банкротстве генподрядчика. Благоустройство региона
277
18 декабря 2019 11:44
Его длина насчитывает 200 метров. Благоустройство региона
306
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
462
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1865
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
675
Всё в Дом
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
120
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
407
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
560
ЖКХ
22 декабря 2019 19:37
Он поблагодарил коллектив одной из старейших электростанций города за профессионализм и активную жизненную и общественную позицию. ЖКХ
96
19 декабря 2019 22:17
Ориентировочно, воду вернут в дома сегодня ночью ЖКХ
310
19 декабря 2019 17:58
Нижегородский суд вернул «в закон» самарские тарифы на вывоз мусора. ЖКХ
387
Экология
21 декабря 2019 10:46
Днём 21 декабря местами по Самарской области сохранится усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с Экология
359
20 декабря 2019 17:38
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию... Экология
341
19 декабря 2019 13:32
Об этом Президент заявил в ходе пресс-конференции. Экология
292
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
380
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
534
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
366
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1085
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
768
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
704
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
418
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
643
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
747
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1021
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2158
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2666
Мероприятия
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"