Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич поздравил коллектив Безымянской ТЭЦ с Днем энергетика

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«Мне хотелось поблагодарить коллектив Безымянской ТЭЦ за надежную круглосуточную работу. И, в частности, за поддержку 108-й школы. В период сложных ремонтных работ в январе этого года ребята учились в теплых классах благодаря помощи коллектива станции. Уверен, что школьники смогли оценить, насколько важна и интересна профессия энергетика. Возможно, кто-то из них в будущем тоже станет энергетиком», - отметил Игорь Станкевич.Безымянская ТЭЦ начала отпуск тепла с 1941 года. Она снабжала энергией 30 промышленных и оборонных заводов, эвакуированных в Куйбышев из других регионов страны. За самоотверженный труд в годы войны станция заслужила высокие награды — орден Ленина и Красное знамя Государственного комитета обороны, которое как знак признания ее вклада в Победу было оставлено коллективу ТЭЦ на вечное хранение.Нынешнее поколение энергетиков продолжает славные традиции. В частности, во время визита на станцию Игорь Станкевич вручил благодарности за неравнодушное отношение к проблемам города и его жителей начальнику смены электроцеха станции Александру Терехову, старшему начальнику смены станции Виталию Феоктистову, заместителю директора-главного инженера Безымянской ТЭЦ Андрею Кожину и директору-главному инженеру Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ Виктору Яшину.«Несмотря на постоянную работу по автоматизации, совершенствованию работы генерирующего оборудования главными гарантами качественного и надежного теплоснабжения всегда будут оставаться люди, персонал предприятия. Именно этим сильна Безымянская ТЭЦ, и именно поэтому я горжусь тем, что здесь работаю», - рассказал Виталий Феоктистов, передает пресс-служба ПАО "Т Плюс"