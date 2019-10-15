Данные приборов учёта водоснабжения необходимо передавать каждый месяц

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Способы передачи показаний приборов учёта холодного водоснабжения (и горячего – для расчёта водоотведения):- через личный кабинет lk.samcomsys.ru,- через сайт samcomsys.ru без регистрации,- в центрах обслуживания клиентов,- по телефону 207-25-40 (голосовой робот),- через ящики для сбора показаний.Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации. Если пропустить этот срок, три месяца начисления будут производиться по среднему, а с четвёртого месяца – по нормативу.Срок поверки можно узнать в центрах обслуживания клиентов или по телефону контактного центра «РКС-Самара» 207-25-40. Стоит отметить, что сейчас приборыповеряются без демонтажа, на дому абонентов. Срок поверки – около шести лет, в зависимости от типа счётчика, передает пресс-служба «РКС-Самара».