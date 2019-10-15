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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Данные приборов учёта водоснабжения необходимо передавать каждый месяц

15 октября 2019 14:45
175
Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации.
Оплата холодного водоснабжения и водоотведения производится либо по нормативу, либо по показаниям индивидуальных приборов учёта, передавать которые в ресурсоснабжающую организацию необходимо ежемесячно.

Способы передачи показаний приборов учёта холодного водоснабжения (и горячего – для расчёта водоотведения):

- через личный кабинет lk.samcomsys.ru,
- через сайт samcomsys.ru без регистрации,
- в центрах обслуживания клиентов,
- по телефону 207-25-40 (голосовой робот),
- через ящики для сбора показаний.

Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации. Если пропустить этот срок, три месяца начисления будут производиться по среднему, а с четвёртого месяца – по нормативу.

Срок поверки можно узнать в центрах обслуживания клиентов или по телефону контактного центра «РКС-Самара» 207-25-40. Стоит отметить, что сейчас приборы
поверяются без демонтажа, на дому абонентов. Срок поверки – около шести лет, в зависимости от типа счётчика, передает пресс-служба «РКС-Самара». 
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