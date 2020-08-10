Чтобы не платить больше, чем потребили: 6 способов передать показания приборов учёта водоснабжения

Каждый житель Самары, пользующийся централизованным водоснабжением и имеющий приборы учёта, передаёт показания в «РКС-Самара», что необходимо для расчёта платы за потреблённые ресурсы. Делать это нужно ежемесячно, с 7 по 23 число каждого месяца.
Если абонент перестаёт подавать показания (или прошёл срок поверки счётчика), программа в течение трёх месяцев рассчитывает плату, исходя из средних показаний, а потом переходит на начисление по нормативу. Абонент, если прописано больше двух человек, начинает получать квитанции с суммами, в несколько раз превышающими обычные значения.
Поэтому показания приборов учёта лучше всего подавать ежемесячно, в одно и то же время.
6 самых удобных способов передать показания:
1. «Личный кабинет» на сайте.
2. Кнопка «Передать показания» на сайте samcomsys.ru без регистрации.
3. Мобильное приложение «РКС-Самара».
4. Сайт «Почта Банк».
5. Голосовой робот по телефону 207-25-40.
6. Терминалы самообслуживания, установленные в офисе «РКС-Самара» на Луначарского, 56 и в отделениях Почты на Гагарина, 35 и Ново-Садовой, 295.
Если абонент не передавал показания больше 6 месяцев, ему необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию через «Виртуальную приёмную» на сайте samcomsys.ru и предоставить фотографии последних показаний, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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