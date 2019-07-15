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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Чем креативнее, тем эффективнее: Более двух миллионов рублей принесли пирамида и световой проектор «РКС-Самара» в 2019 году

15 июля 2019 16:11
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Для борьбы с полуторамиллиардной задолженностью жителей и предприятий «РКС-Самара» использует все разрешённые законом способы.
Для борьбы с полуторамиллиардной задолженностью жителей и предприятий «РКС-Самара» использует все разрешённые законом способы. Так, за шесть месяцев 2019 года в адрес должников города Самары направили 7510 уведомлений об отключении от водоснабжения (частный сектор) или водоотведения (МКД):

- юрлицам направлено 442 уведомления на сумму 8,5 млн. рублей,
- физлицам, проживающим в МКД – 5549 уведомлений на сумму 90,7 млн. рублей,
- физлицам, проживающим в частном секторе – 1519 уведомлений на сумму 18,9 млн. рублей.

После получения уведомлений 1399 абонентов оплатили услуги водоснабжения и водоотведения.

Тампонирование канализации произведено 128 раз за полгода. Суммарный долг затампонированных абонентов составил 2 млн. рублей. Данные о тех
должниках, в чьих квартирах нет технической возможности отключить водоотведение, сразу поступают в суд. В мировые суды за этот период передано 5407 заявлений на выдачу судебных приказов в отношении должников-физлиц на сумму 50,1 млн. рублей.

«РКС-Самара» убедились, что один из самых действенных способов взыскания долгов – пирамида позора. Состоятельные должники, чтобы избежать огласки и
осуждения соседей, оплачивают счета, лишь бы пирамида уехала от их ворот. В 2019 году пирамида выезжала 58 раз к физическим лицам и 6 раз к юридическим. Также эффективным методом является световой проектор, который транслирует на дома и заборы должников сумму их долга. Всего креативные напоминания о долгах помогли собрать 2,3 млн рублей в текущем году, передает пресс-служба «РКС-Самара». 


Фото:    пресс-служба «РКС-Самара»
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