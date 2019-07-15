Чем креативнее, тем эффективнее: Более двух миллионов рублей принесли пирамида и световой проектор «РКС-Самара» в 2019 году

104

- юрлицам направлено 442 уведомления на сумму 8,5 млн. рублей,- физлицам, проживающим в МКД – 5549 уведомлений на сумму 90,7 млн. рублей,- физлицам, проживающим в частном секторе – 1519 уведомлений на сумму 18,9 млн. рублей.После получения уведомлений 1399 абонентов оплатили услуги водоснабжения и водоотведения.Тампонирование канализации произведено 128 раз за полгода. Суммарный долг затампонированных абонентов составил 2 млн. рублей. Данные о техдолжниках, в чьих квартирах нет технической возможности отключить водоотведение, сразу поступают в суд. В мировые суды за этот период передано 5407 заявлений на выдачу судебных приказов в отношении должников-физлиц на сумму 50,1 млн. рублей.«РКС-Самара» убедились, что один из самых действенных способов взыскания долгов – пирамида позора. Состоятельные должники, чтобы избежать огласки иосуждения соседей, оплачивают счета, лишь бы пирамида уехала от их ворот. В 2019 году пирамида выезжала 58 раз к физическим лицам и 6 раз к юридическим. Также эффективным методом является световой проектор, который транслирует на дома и заборы должников сумму их долга. Всего креативные напоминания о долгах помогли собрать 2,3 млн рублей в текущем году, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»