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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Большинство крупных лечебных учреждений в Самаре подключили к отоплению

24 сентября 2019 14:37
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В течение полутора-двух недель со старта отопительного сезона тепло должно прийти во все социальные учреждения города и жилые дома.
С четверга, 26 сентября, в Самаре официально начинается отопительный период 2019-2020 годов.

«В этом вопросе не должно быть экономии, ведь это касается не только комфорта, но и безопасности населения. А профильным службам своевременный старт подачи отопления позволит обеспечить плавное вхождение в зимний режим всех объектов городского подчинения. И если прогноз синоптиков оправдается, в условиях потепления будет возможность устранить недостатки, которые могут потенциально возникать при подключении объектов», - сообщил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

Как сообщил Владимир Василенко, по состоянию на утренние часы 24 сентября теплом обеспечили большинство крупных лечебных учреждений. Отапливаются уже 8% объектов здравоохранения. Организована подача тепла и в 4% учреждений образования, в том числе дошкольных. Об этом стало известно на еженедельном общегородском совещании в сфере ЖКХ, прошедшем под руководством Владимира Василенко в Департаменте городского хозяйства и экологии.

Все возникающие вопросы на оперативном совещании разбирали детально, поадресно.

Согласно технологическим условиям подключение к источникам теплоснабжения происходит поэтапно. В течение полутора-двух недель со старта отопительного сезона тепло должно прийти во все социальные учреждения города и жилые дома. После чего (ориентировочно в период 5-7 октября) будет открыта «горячая линия», куда горожане могут обращаться по вопросам, связанным с отоплением. Телефоны «горячей линии» будут размещены дополнительно на официальных сайтах Администрации города и профильного Департамента, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:   пресс-служба горадминистраци
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