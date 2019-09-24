Большинство крупных лечебных учреждений в Самаре подключили к отоплению
24 сентября 2019 14:37
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«В этом вопросе не должно быть экономии, ведь это касается не только комфорта, но и безопасности населения. А профильным службам своевременный старт подачи отопления позволит обеспечить плавное вхождение в зимний режим всех объектов городского подчинения. И если прогноз синоптиков оправдается, в условиях потепления будет возможность устранить недостатки, которые могут потенциально возникать при подключении объектов», - сообщил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.
Как сообщил Владимир Василенко, по состоянию на утренние часы 24 сентября теплом обеспечили большинство крупных лечебных учреждений. Отапливаются уже 8% объектов здравоохранения. Организована подача тепла и в 4% учреждений образования, в том числе дошкольных. Об этом стало известно на еженедельном общегородском совещании в сфере ЖКХ, прошедшем под руководством Владимира Василенко в Департаменте городского хозяйства и экологии.
Все возникающие вопросы на оперативном совещании разбирали детально, поадресно.
Согласно технологическим условиям подключение к источникам теплоснабжения происходит поэтапно. В течение полутора-двух недель со старта отопительного сезона тепло должно прийти во все социальные учреждения города и жилые дома. После чего (ориентировочно в период 5-7 октября) будет открыта «горячая линия», куда горожане могут обращаться по вопросам, связанным с отоплением. Телефоны «горячей линии» будут размещены дополнительно на официальных сайтах Администрации города и профильного Департамента, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистраци
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