Более 40 раз специалисты "РКС-Самара" выезжали для отогрева водопроводных колонок за два месяца

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В ноябре - декабре 2020 года специалистам «РКС-Самара» пришлось отогревать более 40 водопроводных колонок.

В зимнее время колонки требуют особого ухода. Их утепляют, однако нарушение правил эксплуатации ведет к замерзанию механизма, колонка перестаёт давать воду. В ноябре и декабре 2020 года специалисты «РКС-Самара» 43 раза выезжали для разморозки агрегатов. Такие выезды не только увеличивают финансовые затраты, но и отвлекают ремонтные бригады от основной работы – устранения утечек, количество которых ежегодно увеличивается в начале зимы.

Сейчас в Самаре действует около 600 водопроводных колонок. «РКС-Самара» планомерно снижают их количество, чтобы наш город стал первым в России, где у каждого жителя есть возможность пользоваться централизованным водоснабжением, а не ходить с вёдрами к колонке. Благодаря программе «Вода с улицы – в дом» 82 самарских домовладения уже подключены к центральному водопроводу.



