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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Андрей Гадалин: "Своевременная оплата потребленных ресурсов выгодна всем"

6 сентября 2019 14:09
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С этого года ресурсоснабжающие организации получили право применять повышающий коэффициент к тем владельцам жилья, кто не установил индивидуальные приборы учета.
С этого года ресурсоснабжающие организации получили право применять повышающий коэффициент к тем владельцам жилья, кто не установил индивидуальные приборы учета. О работе в новых условиях и перспективах ООО "СамРЭК-Эксплуатация", поставляющего тепло и воду, мы расспросили генерального директора управляющей компании АО "СамРЭК" Андрея Гадалина, передает Волга Ньюс.

— Андрей Владимирович, сфера ответственности вашего предприятия — больше половины субъектов региона. Как удается управляться с таким хозяйством?

— Да, хозяйство у нас большое одних водопроводных и канализационных сетей 350 км. ООО "СамРЭК-Эксплуатация" образовано в 2013 году для обеспечения теплом и горячей водой населения и предприятий, а также предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению. Мы присутствуем в 18-ти муниципальных районах Самарской области и в 8-ми городских округах. Эксплуатируем и обслуживаем 211 объектов теплоснабжения, включая 198 котельных, 6 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 3 повысительно-насосные станции (ПНС), 4 тепловые сети, транспортирующие покупную тепловую энергию. Общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения превышает 326 км.

— Чтобы система работала без сбоев, требуется, наверное, постоянное внимание, модернизация?

— Разумеется, мы занимаемся техническим перевооружением наших объектов непрерывно. В период подготовки к ЧМ-2018 усилили котельную для теплоснабжения стадиона САМАРА-АРЕНА и его инфраструктуры. Очень неплохо показала себя такая форма взаимодействия с государственными структурами как концессионные соглашения. Мы заключили такие соглашения с Сергиевским и Красноармейским районами с привлечением средств Фонда реформирования ЖКХ. Осуществили техническое перевооружение 98 котельных, заменили 55 300 погонных метров труб наших сетей. Для оперативного контроля и дистанционного управления ввели диспетчеризацию на 185 котельных.


— С 1 июля изменились нормативы и тарифы на услуги ЖКХ. Что ожидает потребителей, так и не установивших приборы учета?

— Для жильцов, которые не установили индивидуальный прибор учета потребляемых ресурсов, мы уже с июля применяем в расчетах повышающий коэффициент. Эта мера — вынужденная. Там, где приборы учета установлены, владельцы квартир оплачивают фактически потребленный ресурс. Надо сказать, что с 1 июля 2019 года значения нормативов изменились, и в большинстве случаев они стали значительно ниже. Так что своевременная оплата потребленных ресурсов выгодна всем.

— Как происходит расчет оплаты ресурсов с учетом повышающего коэффициента?

— Если в квартире не установлен счетчик, оплата идет по нормативам. При этом итоговая сумма выплат увеличивается с учетом размера повышающего коэффициента. Размер повышающего коэффициента равен 1,5. Сумма оплаты за горячее водоснабжение, таким образом, будет в 1,5 больше. Повышение не затрагивает владельцев квартир, в которых невозможен монтаж счетчиков по техническим причинам.

— Про индивидуальные счетчики понятно. А как быть с общедомовыми?

— Установка общедомовых приборов учета обязательна для тех домов, где для этого есть техническая возможность. Ресурсоснабжающая компания тогда сможет ежемесячно получать достоверные показания всех счетчиков многоквартирного дома, сравнивать их с показаниями общедомового прибора учета и выставлять счета за реально потребленные ресурсы.

— В Правительстве РФ говорят, что цифровизация — основа развития отрасли ЖКХ на ближайшие 15 лет. Что вы думаете по этому поводу?

— В настоящее время разрабатывается стратегия развития ЖКХ на период до 2035 года. Планируется формирование экосистемы "умная городская среда". Благодаря ей снимать и передавать показания счетчиков можно будет автоматически. Это нововведение ужесточит контроль над потреблением коммунальных услуг через личные кабинеты и приложения. Не обойдется и без искусственного интеллекта — появятся "умные" приборы учета.

— Каковы ближайшие планы предприятия?

— Мы планируем внедрение новых финансовых механизмов при реализации проектов модернизации эксплуатируемых объектов с привлечением бюджетных и внебюджетных источников. В частности, реализацию механизма "Коробочного решения" — заемных средств ПАО "Сбербанк", участие в программах, софинансируемых из Фонда содействия реформированию ЖКХ, лизинговых программах Внешэкономбанка. 


Фото: предоставлено АО "СамРЭК"/Волга Ньюс
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