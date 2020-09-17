Амнистия незаконных подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения завершится 30 сентября

124

В 2020 году «РКС-Самара» объявили амнистию незаконных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения, которая продлится до 30 сентября. В ближайшие годы такие льготные условия не повторятся, а количество проверок частного сектора будет увеличиваться.

За три летних месяца в ресурсоснабжающую организацию обратились 419 жителей Самары, которые захотели узаконить свои подключения к водопроводу и/или канализации. Из них уже обследовано 289 врезок и заключено 110 договоров на подключение. Работа в этом направлении ведётся очень активно.

Параллельно увеличено количество рейдов, в ходе которых выявляются несанкционированные врезки. Акцент делается на элитных просеках, где вода расходуется не только для питья и полива, но и для бань, саун, бассейнов. За время амнистии с просек подано 49 заявлений на узаконивание водоснабжения, а самовольщиков выявлено в два раза больше – 94!

Те, кто не пришёл в «РКС-Самара» самостоятельно, будут лишены права воспользоваться льготными условиями и обязаны по действующему законодательству оплатить ранее потребленную воду из расчета: три года по сечению трубы в круглосуточном режиме, передает пресс-служба «РКС-Самара».