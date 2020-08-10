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Желающим решить свои проблемы за счет «РКС-Самара» рассчитывать не на что

10 августа 2020 09:55
167
Желающим решить свои проблемы за счет «РКС-Самара» рассчитывать не на что.
 Подобные ситуации решительно пресекается в судебном порядке. 

Сотрудники «РКС-Самара» неоднократно сталкивались с ситуациями, когда отдельные граждане и компании, пользуясь ситуацией, пытаются за счет ресурсоснабжающей компании решить свои финансовые проблемы. В случаях, когда ущерб нанесен по вине предприятия, он возмещается полностью и добровольно. Но желание «заработать» на ситуации решительно пресекается в судебном порядке.

Очередной случай произошел в марте еще 2018 года. Тогда, в результате утечки на пр.Ленина, была затоплена придомовая территория, где парковались машины. Один из автомобилей получил незначительные повреждения. Владелица авто решила «заработать» на ситуации и предъявила иск к «РКС-Самара» на 206 000 рублей. В ходе судебного разбирательства была назначена экспертиза, которая установила, что большая часть предъявленных повреждений носит эксплуатационный характер. К выплате была назначена сумма в 11 900 рублей.

Еще более интересный случай произошёл летом 2018 года. Из-за технологического сбоя на водопроводной линии был нанесен ущерб подвальному помещению многоквартирного дома по улице Ново-Садовой. Жители и Ассоциация «Самарское региональное содружество ТСЖ», решив по такому случаю полностью отремонтировать подвальные помещения, подали иск к «РКС-Самара» на 1,1 млн рублей. После различных экспертиз и судебных разбирательств было вынесено решение о возмещении ущерба в размере 87,5 тысяч рублей! Это решение устояло в судах всех инстанций. Остальные деньги на ремонт Ассоциация должна искать в других источниках.
Необходимо отметить, что все вопросы можно решить в досудебном порядке. Необходимо только быть честным и следовать действующему законодательству.
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