В платёжках за ЖКУ появится новый пункт
3 июня 2019 12:19
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На сколько в итоге подорожает платёжка за «коммуналку»? Можно ли отказаться от страховки? И правда ли, что если не платить, то в случае ЧС государство больше не предоставит крышу над головой? Эксперты «АиФ» разъяснили суть нововведений.
Кто теперь обязан страховаться?
На самом деле никакой обязаловки для граждан не будет. Жилищное страхование останется добровольным. Государство по-прежнему будет гарантировать получение в собственность дома или квартиры взамен утраченных из-за ЧС. Но появится новая обязанность у местных властей — заинтересовывать страхованием жителей своих регионов. Базу для этого создают законодательные поправки, которые вступят в силу 4 августа. А потом развитие жилищных страховых программ будет одним из ключевых показателей, по которым оценивается эффективность работы губернаторов.
От каких бед можно застраховаться?
«Перечень страховых рисков каждый регион будет определять самостоятельно, — рассказывает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. — В первую очередь это стихийные бедствия, которые часто встречаются в регионе, — природные пожары, наводнения, землетрясения, ураганы. Во вторую — если регион посчитает нужным, в такой полис будут включены и техногенные катастрофы, и теракты, и пожар в отдельной квартире, и затопление подъезда из-за аварии канализации, и взрыв бытового газа. Именно такое комплексное страхование больше всего интересно людям. Думаю, оно и будет внедряться».
Сколько будет стоить страховка?
Это зависит от набора рисков, которые страхуются, и стоимости жилья. «В каждом регионе будут свои тарифы, — рассказывает директор департамента Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский. — Мы предполагаем, что в среднем по России страхование может стоить до 3 руб. за кв. метр жилья в месяц. То есть владелец квартиры в 50 кв. метров сможет защитить её от большинства рисков, если станет ежемесячно платить по 150 руб.».
«Теоретически самым дорогим должен быть полис там, где чаще всего происходят природные катастрофы, — в Забайкалье, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе. Но на практике благодаря технологиям, которые используют страховщики, тарифы будут выравниваться», — полагает Цыганов.
Подобные программы уже есть в Москве и Краснодаре, и для их жителей новые правила ничего не изменят. Москвичи оплачивают жилищную страховку по той же квитанции, что приходит за коммунальные услуги, и обходится она им по 1,87 руб. за кв. метр.
На эти же цифры стоит ориентироваться жителям тех мест, где много каменных многоквартирных домов, опасность разрушения которых под ударами стихии невелика.
Как будет заключаться договор?
Самостоятельно приходить в страховую компанию не понадобится. Достаточно будет поставить галочку в извещении о расходах по ЖКУ и оплатить полную сумму, указанную в этой квитанции. Страховой договор будет считаться автоматически заключённым с месяца, следующего за датой оплаты. Такие обновлённые платёжки жители тех городов, которые первыми запустят программы страхования от ЧС, получат в 2020 г.
Сколько денег заплатят?
Это зависит от масштабов ущерба. Если жилище полностью уничтожено, минимальная страховая выплата составит от 300 до 500 тыс. руб. Конкретная сумма будет рассчитываться путём умножения средней стоимости 1 кв. метра в данном городе или селе на площадь утраченного помещения. По оценке Минфина РФ, это покроет 20% стоимости нового среднестатистического жилья. Ещё 80% компенсирует государство. А дальше у пострадавших будет выбор: или получить квартиру из муниципального фонда, или получить госпомощь деньгами, добавить к ним страховку, сбережения и купить недвижимость где угодно и когда угодно.
Раньше такого выбора не было. Государство выдавало жертвам ЧС жилищный сертификат, который нужно было использовать в течение года и только на территории того региона, который указан в сертификате. «Такая схема расширит возможности по выбору нового жилья, — уверен Цыганов. — Общая сумма, которую получит по¬страдавшая семья, составит до 1,5−2,5 млн руб. В регионах это средняя стоимость квартиры из 1−2 комнат».
Дадут ли полную компенсацию?
А вот на это рассчитывать не стоит. И госпомощь, и страховка позволяют восстановить жильё только на среднем уровне. За дорогую отделку или престижный район придётся доплачивать самому. «Чтобы получить полную компенсацию, заключите дополнительный страховой договор, по которому стоимость вашего жилья оценивается индивидуально, — советует Цыганов. — Такой полис оформляется по тарифу, составляющему до 1% от стоимости отделки дома или квартиры».
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