В отношении руководства ООО «Жилстандарт» в Тольятти возбуждено уголовное дело из-за долга за тепло

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В отношении менеджмента управляющей компании ООО «Жилстандарт», накопившего более 23 млн рублей долга за тепловую энергию перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс», возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Руководству УК может грозить тюремный срок, если подтвердится факт нецелевого расходования средств горожан.В июне 2020 года поставщик тепла обратился с заявлением в УМВД России по г.Тольятти с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность ООО «Жилстандарт», накопившее многомиллионную задолженность за потребленное тепло. В результате следственным отделом Автозаводского района УМВД России по г. Тольятти было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ по факту хищения денежных средств должностными лицами из числа руководителей управляющей компании. Им грозит крупный штраф или лишение свободы.«От недобросовестных действий ряда управляющих компаний страдают не только поставщики энергоресурсов, но и исправно оплачивающие теплоэнергию потребители. В этом случае организации-неплательщики и их руководители в случае нарушения законодательства могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.По состоянию на 1 августа 2020 года, общий долг управляющих компаний и ТСЖ Тольятти за тепловую энергию составляет более 1 млрд рублей. В целом задолженность жилищных организаций региона перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 4 млрд рублей.