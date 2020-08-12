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В Октябрьском районе Самары появилась пирамида сразу для двух должников

12 августа 2020 09:05
159
В Октябрьском районе Самары появилась пирамида сразу для двух должников.
Сумма долга одного из них превышает 25 тысяч рублей, другого – 59 тысяч. 

Жители двух домов по Ботаническому переулку (Октябрьский район города Самары) в течение многих месяцев не оплачивают потреблённую воду. Со вчерашнего дня об этом узнали все соседи: на улице поставили пирамиду должника с указанием их домов. Сумма долга одного из них превышает 25 тысяч рублей, другого – 59 тысяч.

Владельцы этих домов неоднократно уведомлялись о долге, однако «переходить на светлую сторону» они не хотят. Возможно, в этом им поможет пирамида. Отключать от водоснабжения в условиях пандемии компания не будет, но документы по взысканию задолженности уже находятся в суде.

Общий долг жителей и предприятий за водоснабжение и водоотведение перед «РКС-Самара» превышает 2 миллиарда рублей и с каждым месяцем растёт. С января 2021 года ресурсоснабжающие организации смогут снова ограничивать или прекращать поставку ресурсов должникам. Жителям лучше не накапливать долги, платить за потреблённую воду вовремя и в полном объёме.


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