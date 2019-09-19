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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В ГЖИ Самарской области рассказали о лицензировании управляющих организаций

19 сентября 2019 10:08
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В ГЖИ Самарской области рассказали о лицензировании управляющих организаций
За весь период лицензирования (с 2015 года) проведено 64 заседания Лицензионной комиссии, выдано 487 лицензий.

18 сентября государственной жилищной инспекции Самарской области состоялась пресс-конференция по вопросу лицензирования управляющих компаний.
Участие в ней приняли Виктория Каткова, руководитель ГЖИ СО, Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области, Екатерина Гудзима, сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области, координатор центра мониторинга комфортной городской среды. Все три спикера входят в состав лицензионной комиссии, а Виктор Часовских является её председателем.

Виктория Каткова рассказала о том, как проходит процедура лицензирования, кто может получить лицензию, в каких случаях комиссия вправе отказать кандидату в лицензиаты. «Основанием для отказа в предоставлении лицензии является либо установленное в ходе проверки заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых документов несоответствие соискателя лицензионным требованиям, либо наличие в представленных соискателем заявлении и (или) прилагаемых документах недостоверной или искаженной информации», - уточнила она.

Была озвучена статистика по лицензированию управляющих организаций.
За весь период лицензирования (с 2015 года) проведено 64 заседания Лицензионной комиссии, выдано 487 лицензий, отказано в выдаче лицензии 14 управляющим организациям (УО), в том числе четырем в 2019 году. На сегодняшний день в Самарской области 371 действующих лицензий. Проведено 59 квалификационных экзаменов, выдано 988 квалификационных аттестатов.
Виктория Каткова также пояснила, при каких условиях дома могут быть исключены из лицензии управляющей организации: «Помимо привлечения компании и ее руководителя к административной ответственности в случае выявления нарушения обязательных требований, УО может лишиться права обслуживать либо конкретный МКД либо все дома, в отношении которых допущены нарушения, например, если в течение 12 месяцев судом два и более раза было назначено административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания ГЖИ. Либо если УО или её руководителем в течение 12 месяцев повторно совершено грубое нарушение лицензионных требований, а также в случае вступления в законную силу решения суда о признании УО банкротом. Исключение составляет так называемое право вето – это случаи, когда собственники на общем собрании, несмотря на наличие нарушений со стороны УО, всё равно решают сохранить с ней договорные отношения».
Виктория Каткова отметила условия, при которых лицензия УО может быть аннулирована: лицензия аннулируется по решению суда на основании заявления ГЖИ, которое подается в суд на основании решения Лицензионной комиссии. Произойти это может в случае, когда из реестра лицензий исключены дома УО, общая площадь помещений в которых составляет 15% или более от общей площади помещений всех обслуживаемых ей домов в течение календарного года, а также отсутствие в течение шести месяцев в реестре лицензий сведений о МКД, деятельность по управлению которыми она осуществляет.

Важно отметить, что аннулировать лицензию УО вправе только суд, «отобрать» лицензию не может ни Лицензионная комиссия, ни ГЖИ. На текущий момент суд принял решение об аннулировании 77 лицензий, причем 76 таких решений принято в 2019 году.
Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что процесс смены недобросовестных УО происходил бы намного быстрее в случае реализации органами местного самоуправления полномочий по созыву и проведению собраний собственников помещений в МКД при наличии жалоб на деятельность управляющих организаций, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам Виктора Часовских, даже решением суда аннулировать лицензию нерадивой компании не так-то просто. За последнее время несколько решений лицензионной комиссии было опротестовано управляющими организациями, и суды вышестоящих инстанций оставили такие решения в силе. Однако спикеры единодушно заявили о том, что ни ГЖИ, ни общественные организации не оставят попыток аннулировать лицензии таких компаний; решения судов будут обжалованы в кассационных инстанциях.

Екатерина Гудзима сообщила о положительном опыте 11 управляющих организаций города Самары, которые пришли на смену нерадивым УК. «Это были старшие по дому, председатели МКД, которые на горьком опыте решили, что лучше, чем они сами, никто не сможет управлять их домами. Подали заявки на лицензии, получили их и теперь успешно работают», - сказала она.

Подводя итоги встречи, участники мероприятия обратили внимание на то, что далеко не все управляющие организации заслуживают негативных оценок своей работы.
Виктор Часовских призвал посмотреть на рейтинги управляющих организаций, опубликованные на сайте ГЖИ и Общественной палаты Самарской области. «Если ГЖИ оценивает деятельность УО консолидированно - как по формальным признакам, так и по отзывам, то рейтинг Общественной палаты основан исключительно на данных из анкет собственников квартир», - отметил он.


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Комментарии



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