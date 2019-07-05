Теперь заявку о подключении к централизованным системам водоснабжения и водоотведения можно подать через МФЦ
5 июля 2019 10:03
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Ещё несколько лет назад оформление технологических присоединений юридических лиц к центральным системам водоснабжения и водоотведения вызывало сложности. Необходимо было собирать большое количество документов, ходить по инстанциям и кабинетам.
Сотрудники «РКС-Самара» ситуацию изменили. Узнать стоимость подключения для юрлиц, подать заявление, получить необходимую консультацию давно можно без посещения офиса ресурсоснабжающей организации. На главной странице сайта компании в разделе «Подключение (технологическое присоединение)» можно получить всю необходимую информацию, предварительный расчет и подать документы.
Кроме того, «РКС-Самара» заключили договор с ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и частных услуг Самарской области». Теперь представить документы на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения юрлиц – от строящихся многоквартирных домов до объектов малого бизнеса, общепита – можно воспользовавшись услугами МФЦ.
«РКС-Самара» стараются сделать предоставляемые услуги доступнее, процесс оформления прозрачнее, анализируют все замечания и предложения, реализуя самые практичные.
Подключение к сетям и юридическим, и физическим лицам необходимо проводить только законным способом с разрешения ресурсоснабжающей организации, по выданным техническим условиям. Любое другое подключение – незаконно, приводит к штрафным санкциям на миллионы рублей, судебным разбирательствам и отключению ресурса.
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